Habitantes de Country II están afectados por obras inconclusas

La ilusión de más de 40 familias de tener el hogar de sus sueños, parece haberse frustrado, o al menos eso sienten los habitantes de la urbanización Country II, en el municipio de Turbaco, quienes desde hace más de un año esperan ver terminado el conjunto residencial en el que habitan, pero a la fecha este se ha convertido en un dolor de cabeza, pues son varias las inconformidades que los afectan.

Los familias denuncian que antes de adquirir sus viviendas se les prometió además de las casas, “zona de diversión para niños, hermosas y amplias zonas verdes, salón para compartir encuentros sociales, además de una gran piscina para adultos, niños y terraza”, tal como reposa en la publicidad del proyecto, sin embargo, varios de los propietarios llevan más de un año esperando dichos espacios que siguen sin terminar, frustrando por ahora el sueño de disfrutarlos con sus familias.

“Hace año y medio dijeron que lo iban a entregar completo, prometieron que iban a entregarlo con zona social pero aquí no hay nada, dejaron abandonada la construcción”, aseguró Alfonso Hernández, uno de los residentes.

Los afectados, quienes pagaron entre 120 y 180 millones de pesos por sus viviendas, refirieron que en varias ocasiones han solicitado que les cumplan pero las respuestas siempre son las mismas.

“Les hemos enviado comunicados pero nada, a la hora de la verdad salen con un chorro de babas, dijeron que iban a retomar nuevamente la construcción pero seguimos esperando”, afirmó otro de los residentes.

Expuestos a peligros

Laureano Arrieta, uno de los afectados, manifestó que debido al abandono de las obras, tanto grandes como pequeños están expuestos a peligros ambientales e incluso de inseguridad.

“La zona donde se supone que estaría la piscina se ha convertido en un criadero de sapos, culebras, mosquitos, que pueden provocar propagación de enfermedades, además como no tenemos vigilancia, porque no nos han querido entregar oficialmente el conjunto, entonces no podemos contratar vigilancia, así que estamos vulnerables a cualquier peligro, nada más la semana pasada se entraron a mi casa y me saquearon todo”, aseguró Arrieta.

¿Quién responde?

El proyecto que inicialmente fue asumido por la empresa Arescon S.A.S., responsable de la construcción, administración y venta del mismo, el 24 de septiembre de 2014 a través de un comunicado se le informó a los residentes que cedía su construcción a Promotora el Country II S.A.S., empresa integrada por la firma Sierra Caballero, a la que los residentes han remitido sus quejas, sin embargo las respuestas indican que la responsabilidad de terminar la obras recae sobre Promotora el Country II, que tiene como representante legal al señor Freddy Sierra, el mismo que figura en la constructora Sierra Caballero.

Los afectados explicaron que les angustia no saber quién responderá finalmente.

“Siempre hemos tenido tratos con Sierra Caballero, incluso muchos compramos porque tenía el respaldo de la constructora Sierra Caballero, y no entendemos por qué dicen que la responsabilidad es de Promotora El Country, si al final la oficina de esa empresa y los empleados siempre son de Sierra Caballero, nosotros solo queremos que nos cumplan”, afirmó Jhon Medina.

Este medio intentó comunicarse con Freddy Sierra, representante legal de Promotora el Country II, sin embargo no fue posible obtener respuesta. Este medio estará atento a sus declaraciones

¿Agua Potable?

Los residentes explicaron que una de las promesas que terminó por convencerlos de comprar fue la garantía del suministro de agua potable y pese a que el conjunto cuenta con una planta de tratamiento, notaron un problema con el agua, que al parecer no se mostraba apta para el consumo humano, por lo que en septiembre de 2017 solicitaron un estudio, que arrojó que “tras un análisis microbiológico y fisicoquímico las muestras están por encima de los parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social”. Por lo cual sugería mejorar el proceso de potabilización del agua procedente del pozo.

Tras estos resultados, en noviembre del año pasado Sierra Caballero solicitó un estudio realizado por una universidad al agua que se distribuye en la urbanización, según el informe de resultados: “El agua suministrada cumple con las normas desde el punto de vista bacteriológico para su potabilización por tratamiento convencional por tanto, dicho líquido es apto para el consumo humano”.