Habitantes de la vereda Raicero, en Mahates, piden reconstruir puente

La ‘seño’ Yara dice estar muy preocupada por el riesgo al que diariamente se exponen los alumnos que estudian en la escuelita de la vereda Raicero, en Mahates.

El puente, al que también llaman Raicero, y que los comunica con la carretera Troncal de Occidente, a la altura de El Viso, está socavado y a punto de colapsar. Es por allí por donde diariamente deben transitar los pequeños para ir a estudiar y para llegar a sus casas.

“Tienen que caminar con mucho cuidado, les da miedo caer al arroyo porque el puente está casi que se cae. Cuando llueve muy fuerte la creciente desborda el puente y no pueden asistir a clases”, aseguró la docente Yara Rebolledo.

Elías Escorcia, quien labora en una de las fincas del sector, explicó que el 20 de noviembre del año pasado, un aguacero de más de 10 horas que cayó en la zona, hizo que el arroyo se creciera e inundara las viviendas de la zona. “El arroyo se creció y erosionó todo esto. La parte de abajo se la fue llevando la corriente y hubo que esperar muchas más horas para que el agua bajara y así volver a rellenar una parte del camino que se une con el puente. Este no aguanta un aguacero fuerte. Está muy débil”, aseguró el hombre.

Rubén Grau, quien trabaja como mototaxista, dice que siempre debe bajarse porque no quiere poner en riesgo la vida de sus pasajeros. “Hay que bajarse de la moto, pues la estructura no tiene barandas ni hay forma de sostenerse. Hay un alto riesgo de que este se vaya al arroyo en cualquier momento”, dijo.

El concejal de Mahates, Camilo Meza, explicó que con la ayuda del consultorio jurídico de la Universidad del Sinú, se está trabajando para instaurar una acción popular con el fin de que se le preste atención a esta problemática que aún no tiene doliente.

“A esta situación hay que buscarle una solución de fondo y no pañitos de agua tibia. Este arroyo está causando estragos en todo su recorrido. Además, hay viviendas en Malagana que están a pocos metros de ser arrastradas por las corrientes. Aquí se están vulnerando una cantidad de derechos que deben ser atendidos con urgencia”, sostuvo el concejal.

Ya se solicitó: Guerra

El alcalde de Mahates, Víctor Guerra, explicó que el año pasado, ante la magnitud de los daños provocados por las lluvias, se decretó la calamidad pública, con el fin de que la Gobernación de Bolívar y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) viabilizaran los recursos. Según el mandatario, la nueva estructura con todas las especificaciones técnicas, costaría unos $1.000 millones y el municipio no tendría los recursos para hacer la inversión.

Aclaró que también hizo la solicitud a Cardique para hacer muros de contención e intervenir el arroyo Ají Molido.