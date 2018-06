Habitantes de Zambrano piden más policías

Tras el hurto la semana pasada a un vendedor de galletas que se desplazaba por una de las calles del barrio San José en el municipio de Zambrano, y otros robos continuos en horas nocturnas, la comunidad está exigiendo estrategias de seguridad efectivas para contrarrestar esa situación, que se ha incrementado durante el primer semestre de este año.

De hecho, en los últimos dos meses se han vuelto más frecuentes las quejas y las denuncias instauradas en la Inspección y estación de Policía y la Personería municipal.

Muchos zambraneros advierten que los delincuentes aprovechan las horas de la noche para meterse en las viviendas y llevarse los objetos de valor.

“Nosotros vivimos con miedo porque los delincuentes no respetan para atacarnos, llevamos meses esperando que las autoridades policívas y militares capturen a quienes están sembrando el miedo en esta población de Bolívar pero no vemos los resultados, por el contrario ya los ladrones no respetan a nadie”, precisaron.

Otros aseguran que la venta y consumo de drogas también ha agudizado la situación. A raíz de esa problemática, un grupo de zambraneros está organizando una marcha para el mes de julio, con el objetivo de rechazar el aumento progresivo de robos a los que está siendo sometida la población.

Más policías

El alcalde de Zambrano, Alberto Murillo Palmera, señaló que han solicitado al comando departamental de Policía y al Segundo Distrito de El Carmen el aumento en el pie de fuerza, para contrarrestar el accionar de los delincuentes.

“Necesitamos que se hagan patrullajes entre las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, que son las horas que utilizan los amigos de lo ajeno para cometer los delitos, metiéndose en las viviendas”, dijo el mandatario.

Agregó que otro de los problemas que deben ser atendidos de inmediato es el creciente número de sitios de narcomenudeo en dos reconocidos sectores de la población, para disminuir el consumo de droga, especialmente en los jóvenes, y garantizar la seguridad de los zambraneros.

Murillo advirtió que es necesario que la Policía y la Infantería de Marina intensifiquen los controles en las entradas del municipio, especialmente en la reconocida variante Puente de Plato, que es el sitio por donde, al parecer, ingresa la droga a la población.

Resaltó la preocupación que se suma a esta situación por los panfletos que han aparecido en los últimos días en el casco urbano, donde amenazan a diferentes habitantes y que son firmados por un grupo que se hace llamar “mano negra”.

El secretario del Interior, Carlos Catalán, manifestó que en diálogo con el coronel Sergio Hernández, comandante de Seguridad y Convivencia de Bolívar, le comunicó lo importancia de la presencia de la Policía de Infancia y Adolescencia y miembros de la Sijín en el municipio para minimizar la drogadicción e inseguridad en los menores.

Añadió que le preocupan mucho los informes y las cifras que está manejando la policía departamental, que no coinciden con la realidad que vive el municipio. “Toda esta situación nos hace presumir que lo que reporta la estación a nivel municipal no coincide con la realidad y necesitamos resultados urgentes”, dijo Catalán.

Estadísticas

De acuerdo a lo manifestado por el inspector de Policía Luis Adolfo Salazar, entre los meses de abril, mayo y junio de este año se han presentado 25 denuncias por hurtos a viviendas, personas y robo de ganado.

Así mismo, han recepcionado 10 denuncias por amenazas, 15 por lesiones personales y se han hecho 10 acuerdos conciliatorios conforme a la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia).

El mayor Camilo Martín, comandante del Segundo Distrito de Policía de El Carmen, dijo que tienen unas líneas que seguir con base a la información que han recibido con respecto a los hurto a personas, de los cuales ya han recopilado información de los indiciados de cometerlos.

En cuanto al tráfico local de estupefacientes, el oficial precisó que el jefe de cada especialidad va a definir la línea investigativa que seguirán.

“Vamos a implementar planes relacionados con requisa e identificación de personas en algunos barrios y sitios puntuales para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana”, añadió Martín.