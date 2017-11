Habrían intentado robar información en la ESE de Magangué

Un presunto intento de robo de los servidores que soportan todo el proceso contable y de facturación de la red primaria del hospital ESE Río Grande de la Magdalena preocupó a las directivas de esta institución, quienes interpusieron ayer una denuncia ante la Fiscalía.

Los hechos se presentaron el pasado miércoles en la noche y no se llevaron a cabo tras el aviso oportuno del celador de turno quien alertó a las autoridades.

Según explicó Augusto Hernández Meza, jefe Asistencial de la ESE municipal, inescrupulosos intentaron violentar los techos y ventanas del centro de salud del barrio La Paz, y quisieron entrar al cuarto donde están los servidores.

También se informó que desde días atrás se han presentado unos hechos anómalos, como un presunto hackeo al sistema por parte de piratas informáticos, que también están siendo investigados. “Desde el pasado domingo hemos venido afrontando de manera reiterada una serie de hechos que son materia de investigación en el centro de salud, que apuntan al robo del servidor que soporta todos los procesos contables y de facturación de la entidad”, dijo.

El funcionario agregó que el martes los ingenieros de sistemas prendieron las alarmas, luego de constatar que no podían ingresar al servidor. “Lograron cambiar las contraseñas y las IP (elemento de comunicación/conexión). No hemos podido ingresar a la base de datos, no sabemos si lograron extraer información del servidor, hecho que ya se encuentra en manos de los entes de control y policial”, aseveró.

La ESE Río Grande de la Magdalena está intervenida desde hace un mes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud tras denuncias hechas por supuestas inconsistencias en la parte administrativa y contable.

“Desde que la Supersalud intervino la entidad en octubre, hemos recibido el reporte que en tres oportunidades han querido obstaculizar de manera ilegítima nuestro sistema informático”, concluyó Hernández Meza.