Hospital Regional La Divina Misericordia quedaría sin luz

Tras completar cuatro meses sin pagar el servicio de luz y sumar una deuda de $390 millones, Electricaribe anunció que dará paso a la terminación de contrato con el Hospital Regional La Divina Misericordia de Magangué, el único de mediana y alta complejidad del centro y sur de Bolívar.

La decisión fue anunciada por Jorge Rivero, gerente de Electricaribe en el sur de Bolívar, quien aseguró que a pesar de que han hecho su mayor esfuerzo por gestionar el desembolso del dinero o llegar a un acuerdo de pago con el hospital, no ha sido posible concretar nada.

“Lamentamos tener que dar esta noticia, Electricaribe ha decidido iniciar un proceso de terminación de contrato con el Hospital La Divina Misericordia de Magangué, debido a que tienen una deuda de $390 millones sin contar la facturación de julio, son 4 meses de deuda. Hemos hecho un gran esfuerzo por gestionar los pagos pero no hemos tenido respuestas positivas, así que esta semana estaremos radicando el aviso de la terminación del contrato ante las directivas del hospital”, puntualizó Rivero.

Buscar un nuevo comercializador

Pese al anuncio, Rivero manifestó que por tratarse de un bien que está protegido constitucionalmente, la empresa de energía deberá respetar el debido proceso, por tanto la finalización del contrato podría tardar unos dos meses y de ser así el hospital tendría que buscar un nuevo comercializador que le brinde las garantías del servicio.

Crisis por las EPS

Gabriel García, gerente del hospital, manifestó que el atraso en el pago del servicio de luz, así como de otros servicios, se deriva de la cartera de más de $59.600 millones que han acumulado las EPS con el hospital por varios meses e inclusive más de un año.

“Esto no es algo de ahora, se trata de una serie de acontecimientos y para entenderlos hay que llegar a la raíz, el no pago de estos cuatro meses de luz es el resultado del no pago a tiempo de las EPS, entonces los recursos que entran no son suficientes para todo”, explicó el funcionario.

Solicitaron convenio

Teniendo en cuenta que al no recibir el servicio de energía resultarían afectados más de 900 mil pacientes que se benefician del hospital regional, García aseguró que tras conocer la decisión de Electricaribe, de inmediato enviaron la solicitud de acuerdo de pago para no tener que llegar al extremo de suspender la atención al público.

“Hicimos la solicitud del convenio y en la medida que ellos acepten, acordaríamos unos pagos mes a mes hasta saldar la deuda”, indicó.

El gerente del hospital aseguró que además del convenio, ofrecieron a Electricaribe ceder alguna de las cuentas por cobrar, en las cuales se encuentran aproximadamente 80 clientes.

Los afectados

El Hospital La Divina Misericordia de Magangué es el más grande y único de mediana y alta complejidad del centro y sur de Bolívar, sirve a más de 50 municipios del sur de Bolívar, así como de Sucre, Magdalena, César y Córdoba, teniendo como población de atención alrededor de 900 mil colombianos.