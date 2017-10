Icetex socializó en Turbaco y Arjona proyecto de ley FCI para Bolívar

El presidente del Icetex, Andrés Vásquez, presentó en Turbaco y Arjona el proyecto de ley de la Financiación Contingente al Ingreso (FCI), con el que se crea el modelo de contribución solidaria a la educación superior. Este proyecto representa un cambio en el paradigma en el sistema de acceso a los estudios universitarios a través del Icetex.

Los dos municipios de Bolívar conocieron este proyecto de ley que se encuentra en segundo debate en la Plenaria de la Cámara luego de ser aprobado en primer debate de la Cámara de Representantes.

Este modelo FCI plantea una financiación solidaria donde la tarifa es directamente proporcional al ingreso del beneficiario, es decir, que disminuye cuando los ingresos son menores y sube cuando los ingresos aumentan. Si el beneficiario pasa por un período de desempleo, no realiza aporte alguno.

“La construcción de este proyecto de ley y el diseño del esquema responde a las necesidades de miles de jóvenes colombianos que quieren acceder a la educación superior y tengan una financiación caracterizada por su naturaleza solidaria”, destacó el presidente del Icetex.

Entre los beneficios que plantea este sistema, según Andrés Vásquez, están: no se requiere de codeudor; no hay cobro de interés; no se tendrán reportes en las centrales de riesgo; no existen la mora ni los intereses de mora; no se requiere estudio de crédito; no se contempla la capitalización de intereses; no hay cobros durante períodos de desempleo y no hay cobranza de cartera.

En el departamento de Bolívar, 19.379 personas son beneficiarios activos de esta entidad, y ellos representan una cartera de $172 mil millones. De este número de beneficiarios, 18.643 han accedido a créditos para estudios de pregrado y 736 para posgrado (236 de ellos lo han hecho para estudios en el exterior). Así mismo, del total de usuarios activos del Icetex en Bolívar, 855 pertenecen a Turbaco y 330 a Arjona.