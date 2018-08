Inician limpieza de manjoles en El Carmen

Tras varios meses lidiando con olores putrefactos y rebosamiento de los manjoles de un viejo tramo de alcantarillado que no tiene disposición final, a lo largo de la calle 22 entre los barrios Montecarmelo y Bureche en El Carmen de Bolívar, ayer Aguas de Bolívar E.S.P. S.A., comenzó con la limpieza de la tubería.

Dora Almario, afectada por la presencia de aguas residuales, asegura que la situación se había vuelto insoportable por el alto estado de descomposición.

Otros vecinos del sector señalaron que no entienden cómo puede haber personas pegadas a esa tubería que no tiene un sistema de disposición final, sin importar las consecuencias que eso genere.

“En este sector hemos sufrido mucho durante años por esa situación, por eso necesitamos una solución antes que terminen las obras para el nuevo sistema de alcantarillado que realiza la Gobernación de Bolívar”, añadieron.

Aguas de Bolívar

El gerente de Aguas de Bolívar, Miguel Torres, señaló que comenzaron con la limpieza de la tubería porque la comunidad se estaba viendo afectada en su salud por el vertimiento de las aguas.

“Estamos limpiando los manjoles para retirar las instrucciones que presentan y poder evacuar los desechos y evitar la proliferación de malos olores”, explicó Torres.

Aseguró que esperan que el Consorcio Virgen del Carmen no vaya a tener ningún tipo de inconveniente en ese sector cuando comiencen a intervenirlo y la comunidad tenga en cuenta que no debe hacer ninguna descarga hasta tanto no entre en funcionamiento el alcantarillado".

“Estamos evitando generar una emergencia ambiental con los trabajos que se están realizando, pero de todos modos se necesita el apoyo de la comunidad”, expresó Torres.