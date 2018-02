Investigan aparición de avisos del Eln en El Carmen

La tranquilidad que se vive en zona rural de El Carmen de Bolívar se vio alterada ayer por la aparición de las siglas con las que se identifica el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El hecho fue descubierto ayer en la mañana por varios campesinos del corregimiento Guamanga 1, que se despertaron muy temprano y vieron con asombro como en algunos árboles y casas tenían pintadas las letras “Eln”.

Algunos de ellos manifestaron sentir un poco de temor y preocupación por esta situación, teniendo en cuenta la arremetida de este grupo al margen de la ley en los últimos días.

Aseguran que no saben qué creer, solo esperan que las autoridades realicen las respectivas investigaciones para que den con los responsables de quienes quieren sembrar el temor nuevamente en esta población, en donde la paz se ha consolidado desde hace algunos años atrás.

Agregaron que ellos lo único que quieren es vivir tranquilos cultivando el campo, y lo que menos desean es tener que volver a vivir todo lo que padecieron más de 10 años atrás.

También dijeron que no quieren desplazarse nuevamente porque el campo se está reactivando y ellos no saben hacer otra cosa que cultivar la tierra. “Aquí somos unas 500 personas las que habitamos el corregimiento, pero si no tenemos las garantías de seguridad nada podemos hacer”, dijo un campesino.

“No hay Eln”: Turbay

Sobre esta situación, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, se pronunció e indicó que luego de realizar un consejo de seguridad ayer se reafirmó que en ninguna parte de los Montes de María hay presencia de este grupo armado y que ya se iniciaron las investigaciones para determinar quién o quiénes quieren infundir temor en esta zona tan sensible que sufrió mucho por razones del conflicto armado.

“La información que tenemos de la Armada Nacional, de la Policía y de varios organismos de investigación, es que es absolutamente imposible que haya presencia de ese grupo allí. Pero estamos reforzando la vigilancia y en la próxima visita que hagamos a esa región estaremos en esos sectores conversando con la comunidad”, precisó el mandatario.

Paz fue enfático en señalar que hay tranquilidad en la región montemariana, pero que “en caso de que ellos estén planteando una llegada al territorio los vamos a repeler de manera contundente, en caso de que eso sea una realidad, pero hoy su presencia en esta zona no es cierta”.