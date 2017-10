Ir al colegio se convirtió en un verdadero desafío en Arroyo de Arena

Los cerca de 100 estudiantes de la Institución Educativa Giovanni Cristini que reciben clases en la sede de la vereda Arroyo de Arena en El Carmen de Bolívar, exigen acciones concretas que permitan resolver todos los problemas que padecen desde hace varios años.

Uno de ellos es el mal estado en que se encuentra la vía de acceso al plantel, que está ocasionando un desgaste físico en los menores que deben atravesar a diario.

“Nosotros debemos caminar sobre el barro como animales, nuestros derechos están siendo vulnerados y nadie nos responde por esta situación, así es que quieren que haya educación de calidad, en escuelas donde sus alumnos son tratados como cualquier cosa, menos como seres humanos”, aseguró Yarleidis Rosario Elaguila, representante de los estudiantes.

Yarleidis Rosario indicó que esa es una vía destapada por donde también se movilizan tractores y carros con cargas pesadas lo que provoca las pronunciadas zanjas que se llenan de agua y luego se transforma en barro, lo que perjudica considerablemente su movilidad.

José Bravo Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, señaló que esa situación no afecta solo a los menores sino a los docentes y que es una situación a la que las autoridades y directivas del plantel deben buscarle una solución inmediata.

Otras necesidades

María Lentino, representante de las víctimas y quien tiene un hijo estudiando en esa institución, manifestó que llevan mucho tiempo luchando para que los derechos de los estudiantes y los de la comunidad se respeten pero sus peticiones no han sido acogidas por las autoridades.

Los afectados indicaron que los estudiantes de los grados de bachillerato también sufren el abandono administrativo, porque hace unos dos años se quemaron las aulas de clase y ese es el mismo tiempo que ellos llevan recibiendo clases debajo de los árboles, y ahora con el invierno deben hacinarse en algún salón para poder avanzar con sus estudios.

Además, a menos de diez metros de los salones que aún existen pasa el arroyo Alférez, que en los últimos días ha alcanzado altos niveles y de presentarse un fuerte aguacero se desbordaría y terminará afectando lo poco con lo que cuentan los estudiantes y docentes para trabajar.

“No existe un restaurante escolar, no tienen agua potable porque los tanques de almacenamiento los consumieron las llamas y los problemas eléctricos son muy graves. El hacinamiento ya no aguanta y no existe una cancha en donde dar clases de educación física; tampoco un salón en buenas condiciones para las clases de informática y tampoco laboratorios”, expresaron otros estudiantes.

Situación compleja

La secretaria de Educación municipal, Modesta Muñoz, explicó que la situación en cuanto a las aulas de clase y la atención a la infraestructura de esa sede escolar es bastante compleja porque la sede no está legalizada y se encuentra en un sitio de alto riesgo. Con respecto a la vía de acceso, indicó que el alcalde Rafael Gallo Paredes, solicitó una maquinaria para realizar unos arreglos en varios sitios de la Zona Alta, los cuales deben comenzar después del 20 de octubre. Expresó que se va a comprar un lote para la construcción de una nueva sede.

En las actuales condiciones la Alcaldía de El Carmen de Bolívar no puede hacer inversiones porque el lote no le pertenece ni a ellos ni tampoco a la misma institución educativa. Se proyecta la compra de un nuevo terreno para construir una nueva sede.