Joven embarazada y que sufre esquizofrenia requiere de ayuda

Una humilde familia en la vereda Palenquito, en la vía que conduce a San Basilio de Palenque (Mahates), está pidiendo ayuda “urgente” para la joven Denis María Gutiérrrez, quien a sus 19 años sufre de esquizofrenia con una alteración fuerte en su conducta.

Sin embargo, la preocupación de familiares, amigos y algunos conocidos que han querido que su caso salga a la luz pública, va mucho más allá. Denis completa 31 semanas de embarazo y dicha enfermedad podría poner en riesgo su vida y la de su bebé.

El Universal conoció que en el Hospital de Mahates se le ha brindado atención para su embarazo, pero para tratar la esquizofrenia no ha sido posible por no contar con atención especializada para este tipo de pacientes. “Hemos hecho remisiones a entidades de mayor complejidad, pero la atención ha sido negada y no hay una solución y el bebé está en riesgo”, fue lo que dijo un funcionario de la ESE.

Además se conoció un video en donde se veía que la joven tuvo que ser atada a una cama ante su fuerte estado de alteración.

Para la señora Inílida Ballestas, quien trabaja con la Corporación de Desarrollo Solidario de los Montes de María, la situación es muy grave porque la joven necesita estar en una entidad que pueda tratarle al tiempo la esquizofrenia y el embarazo. “Se debe buscar, a través de su EPS que es Comfamiliar, un lugar de reposo para cuando llegue el parto se le dé una valoración psiquiátrica y ginecológica”, explicó.

Añadió que en estos momentos está en la clínica La Misericordia, pero su precaución es porque en cualquier momento los médicos le pueden dar de alta y la crisis podría repetirse, y peor sería si no está en un lugar con las condiciones adecuadas para tratarla a ella y al bebé.

“Es una joven que se escapa de la casa, y la han visto en la carretera muy cerca de los carros. Además vive con su abuela y su papá, quienes no están en muy buenas condiciones económicas”, indicó.

Para ayudar a esta joven, a través de las redes sociales, se dejó el número 3207287132. Este medio intentó obtener una respuesta de parte de Comfamiliar pero no fue posible.