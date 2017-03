Juez ordena demoler separador de doble calzada en Turbaco

Una tutela interpuesta por la administración de la estación de gasolina Esso en Turbaco, contra el consorcio Autopistas del Sol S.A., obligó a esta firma constructora a demoler el separador de la doble calzada en la Troncal de Occidente, pues según el argumento del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de este municipio, esta obra afectaba los derechos fundamentales de igualdad y debido proceso de los propietarios de este negocio.

La sentencia fue proferida el pasado primero de marzo, mediante un fallo de tutela en segunda instancia, por lo que la empresa procedió a demoler el tramo construido a la altura del KM91+640, frente a la Institución Educativa Crisanto Luque.

El Universal conoció que desde el cierre de la doble calzada, las pérdidas (no oficiales) que tuvo esta estación estaban alrededor de unos 10 mil u 11 mil galones mensuales y que se contempló en su momento la posibilidad de cerrar una de las islas de despacho de combustible.

Ante la situación, el consorcio se pronunció: “Autopistas del Sol siempre se ha caracterizado por ser una entidad respetuosa de las instituciones y de las decisiones Judiciales” por lo que cumplió con la orden de la jueza Angélica María Berrío.

Sin embargo, en un comunicado Autopistas del Sol advirtió que “la apertura del separador puede generar enormes riesgos para los usuarios de la vía y para los habitantes del municipio de Turbaco”.

Además, agregó que “con la sentencia del juez, que creemos es irresponsable y no tiene fundamento en ningún estudio de tráfico o de seguridad vial, se está creando un cruce peligroso que no está contemplado en los diseños originales aprobados por la entidad contratante ni por la interventoría del proyecto” y advirtió que “Autopistas del Sol no se hace responsable de los posibles accidentes que puedan generarse y traslada toda la responsabilidad a los fallos judiciales mencionados”.

La medida generó polémica en la población, pues algunos apoyaban el cierre que existía, y hay quienes dicen que era necesaria la apertura de esa zona.