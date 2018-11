Juzgado ordena convenio entre Alcaldía de El Carmen e Inpec

Responde Alcaldía

El alcalde Rafael Gallo Paredes, quien impugnó el fallo de primera instancia, aseguró que no va a firmar el convenio con el Inpec debido a que este ente no está facultado, que esto le corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

“Los alcaldes no estamos obligados a firmar esos convenios ya que la carga administrativa le corresponde al Inpec y al Ministerio de Defensa, y este no nos puede poner contra “la pared”. Si en una cárcel hay hacinamiento eso no es responsabilidad nuestra. El fallo demuestra de manera contundente que no hubo un estudio de fondo de la situación”, dijo el mandatario.

Resaltó que el Inpec debe recibir a los reclusos y no escudarse en el municipio, y decir que no hay convenio.