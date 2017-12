La Agencia Nacional de Tierras comenzó la formalización de predios en El Carmen

La Agencia Nacional de Tierras inició, a través de la Unidad de Gestión de la Costa Caribe, la formalización y saneamiento de los predios en las veredas de la denominada Zona Alta del municipio El Carmen de Bolivar.

La iniciativa fue necesaria, ya que la mayoría de los campesinos propietarios de las parcelas no cuentan con la real titularidad de los bienes inmuebles.

La falta de esos documentos no les permite acceder a los dos subsidios y otros incentivos, porque no existe la legalización y un documento que los acredite como sus propietarios.

El proceso lo realizan funcionarios de la entidad actualmente en las veredas de los corregimientos Macayepos, El Hobo y San Isidro, y los campesinos participan de charlas que permiten aclarar las dudas jurídicas que son las que permiten en corto tiempo legalizar el predio.

El proceso consta de tres componentes: el jurídico, el topográfico y el técnico ambiental, con los cuales se revisan todas las escrituras, folios de matriculas y planos que existan para establecer la calidad de la tenencia de la tierra y determinar el tipo de ayudas que puede entregar la Agencia.

Además, conocer las características agroecológicas y tipográficas del terreno y el menejo de los recursos naturales y ambientales que le están dando los campesinos.

En el aspecto topográfico, están verificando las áreas, distancias y colindancias que permitan hacer un cotejo con la ínformación que reposa en el Instituto Nacional Agustín Codazi y la Oficina de Instrumentos Públicos para aplicar un saneamiento a las áreas reales de los predios.

El Carmen de Bolívar es el municipio del departamento de Bolívar, donde existe el mayor número de parcelaciones y mayor informalidad en la tenencia de la tierra.

La organización de los líderes comunitarios, a través de su articulación, ha logrado que en este municipio fueran priorizados para esta jornada.