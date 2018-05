La Albarrada tiembla con aumento del Magdalena

El acelerado aumento del río Magdalena por estos días, se ha convertido para Rosalía España Guzmán al igual que para los demás habitantes del municipio de Zambrano, en un temor constante por la erosión que padece la tradicional calle de La Albarrada.

La mujer asegura que las aguas están a escasos metros de las viviendas sobre la margen derecha del afluente y que si sigue lloviendo podrían verse afectadas.

Desde el año 2010, cuando el Fenómeno de la Niña generó problemas de filtración de aguas en las casas, no paran de sufrir con las temporadas de lluvias.

“Nosotros tenemos miedo, sobre todo en la noche, por eso hacemos rondas y vigilamos el comportamiento del agua para que no nos tome por sorpresa algún cambio”, añadió España.

Ella y otros vecinos piden a las autoridades una vigilancia permanente para evitar que inescrupulosos sigan sacando la arena de los geocontenedores (bolsas grandes llenas de arena) que fueron instalados para evitar inundaciones.

El director Nacional de Cormagdalena, Alfredo Varela de la Rosa, indicó que realizarán obras de protección en esta calle y que una vez esté formulado el proyecto, comenzarán a gestionar los recursos para mitigar y contener futuras inundaciones.

“Con un equipo técnico de Cormagdalena y la Secretaría de Planeación Municipal vamos a determinar la obra que debe construirse para proteger a la población”, añadió Varela.

Por su parte, el alcalde Alberto Murillo Palmera indicó que aunque los niveles del río no han alcanzado cotas altas no pueden dejar de trabajar y por eso tienen activadas las alertas tempranas para no tener inconvenientes.