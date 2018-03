La alegría volvió a Ballestas con el nuevo 'megacolegio'

La ilusión de poder tener un megacolegio fue el deseo de todos los estudiantes de Ballestas, corregimiento de Turbana. El “boom” de este tipo de infraestructuras modernas, con grandes aulas y muchos espacios de recreación, había llegado a Bolívar y esta comunidad había sido beneficiada.

En el 2014 se comenzó a construir el sueño y aunque para darle paso a esta obra todos tenían que poner de su parte, ellos, los estudiantes, aceptaron el sacrificio de tener que recibir clases en casas estrechas, incómodas y con muy poca ventilación. Solo porque en el 2015 tendrían uno de los mejores colegios de Bolívar.

La obra se inició con “bombos y platillos”, pero con el pasar del tiempo, así como esta obra quedó paralizada, abandonada en un esqueleto de concreto, la esperanza de poder ver una gran edificación también se truncó.

Las protestas no se hicieron esperar: en 2015, 2016 y 2017 fueron muchas marchas exigiéndole a la Gobernación de Bolívar la terminación de este megacolegio. Alumnos, docentes y padres de familia se sumaron para pedir por una educación más digna.

La última protesta fue en junio de 2017 y el compromiso del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, fue entregar la mejor de las infraestructuras, “pues un contratista irresponsable, que nunca pensó en el futuro de los niños y que pensaba que se iba a quedar con el dinero, dejó todo tirado. Por tal razón los sancionamos y su castigo debe ser el no permitirle contratar más con el Estado”, aseguró en ese momento el mandatario.

En aquella protesta. Amira Marrugo Ospina, que cursaba 10°, con mucha tristeza y rabia no se imaginaba terminando el bachillerato en las mismas condiciones que sus otros compañeros, que tuvieron que pasar muchas dificultades. Por eso siempre tomó la vocería y se apersonó de la situación y hoy tiene la certeza de que esa lucha no fue en vano.

Hoy Amira está en 11°, con los mejores deseos no solo de ser la mejor de su curso, si no con el “plus” de poder disfrutar estas nuevas instalaciones. “Vamos a cuidarlo y estudiar como debe ser, porque la meta es destacarnos en las pruebas Saber”.

Entregada

Ayer, luego de tantas dificultades, la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), que retomó las obras en las que se invirtieron $5.500 millones, le entregó el megacolegio al gobernador de Bolívar, y este, en una sencilla ceremonia y con la presencia de todos los estudiantes, docentes, padres de familia y directivos, se la devolvió a la comunidad estudiantil. Completamente dotado y con el compromiso de que la cuiden y se esmeren por ser el colegio con el mejor puntaje de Bolívar.

La inversión en esta institución fue de 5.500 millones de pesos y de 300 millones en mobiliario. La institución educativa cuenta con 14 aulas modernas, biblioteca, laboratorio de sistemas, cancha deportiva polifuncional con cubierta, agua potable, aula bilingüe, zonas verdes, mobiliario, restaurante escolar, área administrativa para los docentes, sistemas de vigilancia y el mejor diseño arquitectónico.

“No solo solucionamos el problema, sino que pudimos resarcir a la comunidad. Este es el mejor colegio de Bolívar en infraestructura, en ambientes escolares, en salas de laboratorio, en informática y en sus zonas de deportes. Será el colegio modelo del departamento. Nosotros trabajamos y propendemos por una educación de calidad. Estos jóvenes cuentan con todas las herramientas para que lleven de la mejor manera sus procesos de aprendizajes”, manifestó el mandatario departamental.

Concluyó diciendo que la aseguradora devolvió aquellos recursos de los que se había apropiado el consorcio, por lo que no hubo detrimento. Sin embargo, se seguirán las acciones penales.

La otra cara

Familias residentes en Ballestas, en aras de contribuir con la educación de los niños de esta localidad, decidieron alquilar algunas viviendas para que se pudiera continuar con las clases durante el tiempo que durara la obra. Sin embargo, varias de estas personas le informaron a El Universal que siempre fue otra lucha para que la Alcaldía les cancelara los arriendos. “La Gobernación se hizo unos compromisos y nos fallaron. La Alcaldía me debe seis meses del año pasado y no hay luz verde para que nos paguen”, dijo Denia Puello, una de las arrendatarias.

Más educación

El rector de la Universidad de Cartagena, Édgar Parra Chacón, estuvo en el evento y aseguró que la sede escolar también cumple con algunos requisitos para que se pueda impartir la educación superior. Solo se espera que se hagan unos estudios sobre las necesidades de la zona y más adelante pueda ser sede de la UdeC.