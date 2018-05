¿La Mojana se adapta al cambio climático?

¿Qué pasó con el plan de acción para el Desarrollo Sostenible de La Mojana, que debe, entre otras cosas, mejorar el sistema de alertas tempranas, recuperar el sistema de drenaje de los ríos, caños y humedales de la zona?

Esa pregunta se la hacen desde la semana pasada algunos líderes de la región, quienes consideran increíble que este año nuevamente estén sufriendo por la posibilidad de inundaciones que acaben con la producción agropecuaria de la región.

¿Sin adaptación?

Yonairo Sáenz, miembro del Comité de Defensa de la región Mojana, Codemojana, explicó a El Universal que una de las razones por las que hoy está en alerta esta zona del departamento, se debe a que las obras de mitigación de inundación que debían hacerse, todavía no se han terminado en algunos municipios y en otros ni siquiera están planeadas.

“Aunque el Fondo Adaptación hizo un estudio para revisar las alternativas de solución, eligieron la más básica, que era la protección de las cabeceras municipales y dejar que los corregimientos se inundaran por naturaleza. También habían dejado la margen derecha del río Cauca sin intervención. El año pasado Codemojana protestó por esta decisión”, explicó Sáenz.

Esa inundación por ‘naturaleza’ a la que se refiere, también ha sido cuestionada por el exministro Carlos Martínez Simahan, quien identifica en los periodos extremos de sequía e inundación de la zona, la razón del poco desarrollo que ha tenido. Lo mismo piensan habitantes de La Mojana bolivarense, donde por estos días están atentos a una posible gran inundación, generada por el proyecto Hidroituango.

“Aquí todos los años nos inundamos, a veces perdemos todos los cultivos, a veces alcanzamos a recoger. Pero después de un invierno, nos toca comenzar de nuevo”, explicó hace unos días Eder Angulo, habitante de la zona rural de Achí.

En ese municipio, por ejemplo, los líderes cuestionan por qué no se ha hecho la protección de los jarillones, para prevenir las inundaciones.

“Aquí están haciendo 748 viviendas, que no están alzadas, sino que la zona de construcción fue rellenada poco más de un metro. Esas obras no sirven en caso de inundación, porque no están haciendo los diques protectores”, resaltó un habitante que prefirió mantener su nombre en reserva.

El exministro Carlos Martínez explicó que la solución planteada por Fondo Adaptación no es suficiente para gestionar el desarrollo de la región.

“La solución a este problema implica controlar el caudal del río Cauca con compuertas, recuperar los caños y defender los humedales, una solución que nadie ha querido asumir”, indicó Martínez Simahan.

Terminaría en diciembre

Según el documento técnico del plan de acción de La Mojana, en diciembre de este año deberían estar listos los proyectos y programas, incluyendo obras para una infraestructura más segura y sostenible, hábitat saludable, desarrollo socio-económico adaptado, recuperación de las dinámicas ambientales y gobernanza de capacidades locales. Consultados por El Universal, voceros del Fondo Adaptación expresaron que en La Mojana sí se están realizando las obras y se han invertido más de 873 mil millones de pesos. Según el Fondo, la recuperación de ecosistemas de humedales, ya se contrató y está en ejecución, mientras que está pendiente la definición de alternativas para el manejo de las dinámicas hidráulicas en la cuenca del río Cauca, así como las obras de protección en los cascos urbanos de San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar).

La formulación del Plan de Manejo y Ordenamiento de la Cuenca, POMCA, de los ríos San Jorge y Cauca, están en ejecución por 4 mil 180 millones de pesos, junto a la instalación de estaciones hidrometeorológicas.