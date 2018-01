Ladrones dejan sin atención médica a pacientes del hospital de Clemencia

El compresor que ayuda a que el equipo odontológico funcione fue robado del centro de salud UOL Miguel Ayola Coneo y la atención de pacientes fue suspendida “hasta nueva orden”.

Así lo denunció Daysi Carolina Manjarrez, coordinadora de Calidad del centro hospitalario, quien mostró su indignación por el hecho y ya puso en conocimiento de las autoridades lo sucedido.

“Según me explica el vigilante, él hizo su ronda nocturna y todo estaba normal. La ambulancia estaba en una remisión y cuando llegó a eso de las 3 de la mañana, este funcionario salió a recibirla y a ayudar, y se entretuvo colaborando. Cuando volvió a hacer un recorrido se dio cuenta que el compresor no estaba”, explicó Manjarrez.

La funcionaria sostuvo que “no es la primera vez que el hospital sufre un robo y no hay captura de ningún responsable. Una vez se robaron unas sillas, se denunció el hecho y la Policía las recuperó, pero eso quedó ahí”, añadió.

De la misma manera recordó que a mediados del año pasado, miembros de la comunidad se enfrentaron con la Policía y “la situación terminó aquí dentro del hospital, allí aprovecharon y se llevaron varios equipos y elementos de uso del cuerpo médico. Todo eso se compró nuevamente porque no se recuperó nada y nadie respondió”, precisó Daysi Carolina Manjarrez.

La funcionaria pidió la colaboración de las autoridades para esclarecer estos hechos, pues a juicio de ella, la crisis de salud que atraviesa el centro asistencial no permite estar comprando equipos por cuenta de los hurtos “pues los recursos que entran son muy pocos y hay que distribuirlos de la mejor manera para pago de nómina y tener una muy buena atención”.

Destacó que, con la pérdida de ese equipo, las citas médicas quedaron pospuestas pues sin el compresor no se pueden tener los equipos funcionando.

La funcionaria llamó la atención de la comunidad para que denuncie si tiene conocimiento de quién pudo haber hurtado dicho equipo pues con ese hecho no le hacen daño al hospital sino a todos los pacientes que requieran del servicio de odontología. “Esperamos que la comunidad colabore y que las autoridades actúen para dar con los responsables de este hecho que generó el rechazo de todos los habitantes de Clemencia”, concluyó.