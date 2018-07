Lanzan la ‘Biblioteca de la Paz’ en el Carmen de Bolívar

Con 11 tomos del repaso histórico de diálogo que sostuvo el Gobierno Nacional con las Farc en La Habana, Cuba, la oficina del Alto Comisionado para la Paz lanzó en El Carmen de Bolívar, la ‘Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC-EP’.

Este lanzamiento, el primero a nivel regional tras el realizado en el Teatro Colón de Bogotá, donde se firmó el acuerdo de paz con el exgrupo armado el 26 de noviembre de 2016, se hizo en el auditorio de la Universidad de Cartagena y permitió, según Gersón Arias Ortiz, director temático de la oficina, el reconocimiento a todos los constructores de paz de la región montemariana.

“Los tomos recopilan todos los acuerdos que se lograron durante la firma, los cuales podrán ser consultados por todos los colombianos”, indicó Arias Ortiz.

Estos textos también incluyen algunas cartas y actas que no están consignadas en el Acuerdo Final, pero que fueron claves para la consecución e inicio de las conversaciones.

Agregó que los documentos que componen la ‘Biblioteca de la Paz’ estaban clasificados para mantener la seguridad del proceso. Con ellos se puede saber qué se exigió y qué se acordó, cuáles eran los intereses de las partes, con fotografías, actas y discusiones. También tiene documentos que describen las conversaciones con los voceros del No en el Plebiscito.

Sin duda, un ejercicio concreto de transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, de voluntad política para garantizar la memoria institucional de este proceso.

En el evento estuvieron del embajador de Suecia, Tommy Stromberg; la consejera para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, y el Alcalde del municipio, Rafael Gallo.

El Gobierno de Suecia brindó su apoyo para que este proyecto se materializara, por esta razón el embajador Stromberg acompañará los lanzamientos de las bibliotecas en las diferentes regiones. “Este esfuerzo de paz valió la pena, me he encontrado con personas que no estarían vivas de no ser por este acuerdo de paz con las Farc”, agregó el diplomático.