Las Palmas: un corregimiento que sueña ser como antes

Las empedradas y polvorientas calles del corregimiento de Las Palmas, en el municipio de San Jacinto, dan cuenta de las necesidades que aún afectan a esa pequeña comunidad enclavada en los Montes de María.

El pequeño emporio económico que existía en el corregimiento, a finales de la década de los 90, antes que la violencia los golpeara, es un tiempo al que quisieran volver los palmeros.

Pero en la actualidad y pese a las inversiones que ha recibido el corregimiento luego del retorno, hay muchas necesidades que deben ser intervenidas, como es el caso de la vía de acceso que los comunica con el casco urbano del municipio y otras ciudades de la región.

“Hemos dejado de cultivar en grandes extensiones, y por el contrario solo sembramos lo necesario para alimentarnos, porque para comercializar no es rentable por todas las pérdidas que generan”, advirtió Fidel Cerpa Lora, habitante de Las Palmas.

La vía

Cerpa Lora indicó que están teniendo dificultades para movilizarse porque la vía no lo permite debido al avanzado deterioro que presenta, pero sobre todo por las lluvias que han caído.

El líder comunitario añadió que los 20 kilómetros deben ser reparados con carácter urgente, ya que actualmente los productos agrícolas se están perdiendo porque no los pueden sacar hasta los mercados de la región.

“Estamos incomunicados, el costo del transporte aumentó por lo agreste de la vía, lo que dificulta que vendamos lo que sembramos. Además lo que no nos podemos comer se lo tenemos que dar a los animales y no recibimos ayudas”, dijo Cerpa.

Agregó que tienen la esperanza en el anuncio que hizo el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, en marzo cuando visitó al corregimiento, y donde se comprometió arreglar la vía y construir placa-huellas en los puntos más críticos.

Viviendas inconclusas

Otro problema que los preocupa está relacionado con la construcción de unas 110 viviendas por parte de la Unidad de Víctimas para igual número de familias que no han podido beneficiarse porque las casas quedaron inconclusas.

Indicó que esa es una situación compleja porque veían la reconstrucción del corregimiento con ese proyecto, pero las decisiones que han tomado sobre él no han sido las mejores y las familias beneficiadas aún no están gozando del anhelado beneficio de tener casa propia.

“Estos son recursos que tienen una asignación hace más de cuatro años y las cosas no se han dado como deben ser y por eso hay tantos inconvenientes en el proceso”, manifestó Cerpa.

El corregidor indicó que de las 110 viviendas solo han construido 48, por lo que sienten que el operador al parecer no está haciendo las cosas como deben ser, pese a que los recursos fueron asignados por el Banco Agrario a través de la gestión de la Unidad de Víctimas y el comité de impulso en el año 2014.

“Ya han pasado cuatro años desde que comenzó el proyecto y no vemos materializadas las viviendas, por lo que clamamos a los organismos de control para que estas se terminen de construir y las víctimas reciban un poco de reparación”.

Manifestó que aunque han recibido inversiones, las víctimas no han sido reparadas en su totalidad, tal como reza en el plan de reparación estructurado con todas las entidades.

“Necesitamos que los organismos de control se interesen por la situación y logren que los responsables terminen el proyecto y las víctimas reciban sus casas como se las prometieron”, declaró el hombre.

Proyectos productivos

En Las Palmas, otra de las problemáticas que los afectan y les preocupa es el aspecto productivo, el cual ha sido muy mínimo por la poca inversión que desde los diferentes niveles del gobierno han hecho en proyectos productivos.

Diego Fontalvo Tapia, otro habitante de La Palmas, indicó que el Ministerio del Trabajo les aprobó un proyecto por $130 millones para sembrar ají tabasco, pero no corrieron con suerte porque el operador también le dio mal manejo a los recursos.

“En la comunidad nos sentimos estafados, nosotros vimos en esos proyectos productivos la posibilidad de generar unos ingresos con la producción, pero por culpa de terceros todo se perdió”, añadió Fontalvo.

Agregó que la administración municipal les ha ayudado a algunas familias con un proyecto de repoblamiento bovino y cerdo para engorde. Pero ellos lo que necesitan, según el labriego, es un proyecto que beneficie a toda la comunidad de Las Palmas y no a unos pocos.

Responden las autoridades

En cuanto a la problemática de la vía de acceso, el secretario de Infraestructura de Bolívar, Dulis Garrido, manifestó que el proyecto para arreglar la vía con placas-huellas ya fue presentado ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz.

Agregó que se encuentra en estudio por parte del Ministerio de Transporte y la mesa técnica para que le sea entregada la viabilidad, poder contratar las obras y comenzar los trabajos.

El funcionario advirtió que de ser aprobada la inversión quedaría lista para finales de este año y su contratación se haría a comienzos del 2019.

Para el caso de las viviendas inconclusas, la directora de la Unidad de Víctimas de Bolívar, Miledys Galeano Paz, sostuvo que en las últimas reuniones que han sostenido con representantes del Banco Agrario y Comfamiliar han establecido unos cronogramas de trabajo y de seguimiento de las obras y poder corregir las falencias en lo que respecta a la construcción.

El alcalde de San Jacinto, Abraham Kamell Yaspe, sostuvo que ya la Gobernación de Bolívar realizó el estudio y diseño respectivo de la vía.

“Es preocupante la situación del corregimiento. Pese a las solicitudes que ha realizado la misma comunidad, sentimos que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta los proyectos que desde la administración hemos presentado para atender la problemática que afecta al centro poblado. No hay atención donde se priorice por lo menos las situaciones más críticas para que la comunidad no siga sufriendo”, señaló el alcalde.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Por lluvia no se completó la jornada del Mundial Sub23 de Béisbol