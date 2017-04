Leishmaniasis ataca a El Carmen de Bolívar: 4 casos confirmados

El Carmen de Bolívar, en el centro de los Montes de María, es el municipio del país que registra más casos de leishmaniasis visceral y cutánea, de acuerdo a un informe que entregó el Instituto Nacional de Salud (INS), el pasado mes de marzo.

En lo que va corrido del 2017 ya se han presentado siete casos, de los cuales cuatro fueron confirmados por el laboratorio como visceral, y son procedentes de los corregimientos de Poza Oscura, finca El Bongo, Tierra Grata y El Bongal en las conocidas como Zona Baja y Zona Alta del municipio.

Debido a esa situación, Antonio Sagbini Fernández, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bolívar, señaló que las zonas veredales de El Carmen se han convertido, a nivel nacional, en el mayor foco de leishmaniasis visceral, que se presenta en menores de tres años.

El funcionario dijo que la principal característica que permite que los niños sean atacados por el vector con mayor facilidad está relacionada con el componente nutricional (desnutrición), pues no resiste el ataque de la mosca.

“Comenzamos un trabajo con el ICBF y las EPS para identificar a los pequeños que tengan problemas de desnutrición para que rápidamente reciban la atención correspondiente y puedan enfrentar cualquier enfermedad”, indicó Sagbini Fernández.

Sin embargo, destacó que ya se inició nuevamente el proceso de atención y prevención junto con todas las entidades de salud del municipio para atacar ese flagelo que tanto afecta a la población, especialmente a la del sector rural.

“Nosotros tenemos técnicos del municipio que realizan la inspección de cada una de las viviendas, lastimosamente hay algunas que son tipo cambuches que permiten que la mosca que trasmite el parásito de la leishmaniasis afecte a la comunidad que se encuentra en condiciones suprimida”, sostuvo el director de Salud Pública.

Agregó que vienen trabajando con el Ministerio de Salud, articulando la prestación de servicios para los pacientes afectados, que debe ser rápido para que se diagnostique con calidad a los pacientes.

Permanentemente están entregando toldillos impregnados con una sustancia, para que cuando la mosca tenga contacto con él muera de forma inmediata y no pueda atacar, estos tienen una vida útil de dos años, tiempo en que no pueden ser lavados para que no pierda la efectividad.

Los siete casos de leishmaniasis presentados en El Carmen de Bolívar, todos se han detectado en la Zona Alta y Zona Baja, área rural de esta población

¿Qué es la leishmaniasis?

Es una enfermedad infecciosa causada por parásitos, que puede afectar la piel y las mucosas, o a la médula ósea, el hígado y el bazo. La OMS estima que cerca de tres millones de personas alrededor del mundo padecen esta enfermedad infecciosa, la cual se transmite al ser humano a través de la picadura del vector, y la infección se extiende en los macrófagos (células del sistema inmune). Los síntomas varían según la cepa de la leishmaniasis, el medioambiente y la respuesta inmune de la persona.