Llegó oportunidad laboral para personas en condición de discapacidad

Iván Magallanes debe movilizarse en silla de ruedas por una limitación física en sus piernas. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para dedicarse a practicar baloncesto, deporte que lo ha ayudado a salir adelante.

Pero también en consciente de que en determinado momento no podrá depender de este para poder subsistir y por eso, paralelo a este, ha intentado buscar empleo en alguna empresa, pero ha sido imposible que lo contraten. “He intentado conseguir empleo como vigilante y no he podido. He hecho los cursos, pero por mi condición no me cogen en ninguna parte. Ha sido muy complicado”, indicó Magallanes.

Por su parte, Fredy Marimón Blanco, ya es un reconocido surfista en Colombia. Tiene 12 años y quiere ser el número 1 en este deporte para personas con movilidad reducida: un campeón paralímpico.

Tiene muchas expectativas con este deporte, pero también sueña con ser un profesional en el cuidado de los animales. “También sueño con ser veterinario, me gustan los animales y es la carrera que quiero estudiar”, dijo el niño deportista que se moviliza en una patineta.

Pero Fredy aspira a que todas las barreras, cuando ya él sea un profesional, hayan sido derrumbadas para las personas con diversidad funcional, pues el principal obstáculo que encuentran cuando ya están en capacidad de laborar es que las empresas no creen en sus potenciales.

La campaña

Precisamente para buscar que más personas en condición de discapacidad tengan acceso al campo laboral, teniendo en cuenta sus facultades, la Gobernación de Bolívar, en cabeza de Dumek Turbay Paz y Liliana Majana Pupo, gestora social, iniciaron la campaña denominada “Bolívar+Incluyente: #YoPuedo”.

El gobernador Turbay Paz resaltó que el principal objetivo es que las empresas del sector privado y público se sumen a la convocatoria laboral, que se realizará el 26 de octubre en el Centro Administrativo Departamental, en Turbaco, con miras a que dispongan mínimo una vacante en sus compañías para personas en condición de discapacidad.

Destacó que por ser el principal gestor de la iniciativa, la Gobernación ya dispuso las primeros 20 vacantes para este 26 de octubre en la feria laboral, en la que las entidades interesadas en participar tendrán un stand para recepcionar las hojas de vida.

“Lo que hemos querido es generar una conciencia frente a un deber ciudadano: trabajar por quienes más lo necesitan, por esas personas que han hecho un gran esfuerzo a pesar de su discapacidad, su diversidad funcional. Pero la sociedad nuestra no les da opciones ni una primera oportunidad. Lo que hemos dicho es que hay una gran cantidad de personas llenas de talento, con las competencias, el conocimiento, que son útiles para nuestro desarrollo desde lo público, empresarial y privado”, resaltó Turbay.

Hablan entidades

María Claudia Páez, directora de la Cámara de Comercio de Cartagena, dijo que “me encanta la campaña y nos comprometemos a ella, pues no solo se centra en darle una oportunidad a estas personas en condición de discapacidad, si no también en acompañarlas a que se ajusten en dar acompañamiento para que abran los espacios y se adecuen, no solo en lo físico, sino también en lo cultural de estas empresas.

También, la subdirectora de Servicios Sociales de Comfamiliar, Ethel Hernández Pulgar, destacó la iniciativa y enfatizó que “desde Comfamiliar seguiremos desarrollando y contribuyendo a este tipo de iniciativas, y buscando fomentar el trabajo que hacemos desde nuestra Caja”.

Alcaldes se suman

Varios fueron los alcaldes que asistieron al evento y manifestaron apoyar la iniciativa de la Gobernación. “En nuestro caso, ya tenemos personas en condición de discapacidad que trabajan en la administración, pero queremos incluir otras más”, dijo el alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá. Por su parte, Germán Zapata, alcalde de San Cristóbal dijo: “Vinimos a conocer cómo nos podemos vincular. La población de este grupo es pequeña por eso vamos a revisar cómo las podemos incluir”, precisó.