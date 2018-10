Lo mejor del campo bolivarense en un solo lugar

Las manos de Alfredo Rivera cuentan la historia de la tierra que ha trabajo durante más de 25 años, la misma que le ha dado el sustento para mantener una familia y que tuvo que dejar a causa de la guerra, pero que luego lo acogió para seguir haciendo lo que mejor sabe: cultivarla.

Este hombre de expresión amable quizá no sepa de formulas científicas o tenga la cura para alguna enfermedad, pero gracias a su sabiduría generacional, esa que le indica que para sembrar ñame es mejor esperar el invierno, pero que si siembra en verano podría venderlo a mejor precio cuando este es escaso, seguro ha llenado con productos frescos y de calidad los platos de centenares de familias bolivarenses, es por eso que a sus 62 años no imagina qué sería de su vida sin el campo y no vacila en definirse como un “agricultor a mucho orgullo”, mientras con sus laboriosas manos corta una parte de los 200 kilos de ñame que trajo desde San Cayetano, su tierra natal, para ofrecerlos en el Mercado Campesino, un espacio que desde ayer abrió sus puertas en el parqueadero del parque Espíritu del Manglar, en Chambacú, y en el que hasta hoy, a la 1 de la tarde, cerca de 40 pequeños productores como Alfredo exhibirán lo mejor del agro bolivarense.

En su primer día ni la lluvia fue impedimento para que decenas de asistentes se acercaran a cada stand, compraran y probaran la variedad de productos provenientes de más de 11 municipios, uno de ellos fue Luis Muscus, quien desde muy temprano se trasladó desde su hogar en Torices solo para conocer la oferta, pero la calidad y los precios terminaron por convencerlo y haciendo que volviera a casa con un racimo de plátanos al hombro y una bolsa llena de bollos, queso, ñame y piñas, y no es para menos, pues los asistentes podrán llevar un kilo de ñame o yuca por 2 mil pesos, o de naranjas por 1.500, inclusive una porción de pizza de ñame con pollo a $4 mil.

“Esto es algo maravilloso, porque encontramos muchos productos y lo mejor, a muy buen precio, así que esto nos beneficia a todos”, aseguró Muscus y no se equivoca pues lo que busca promover esta iniciativa creada por la Gobernación de Bolívar es que los campesinos tengan un espacio donde ofrecer los productos de sus cosechas sin necesidad de intermediarios, logrando que las ganancias se queden en sus bolsillos y favorecer su economía, así lo aseguró Dumek Turbay Paz, Gobernador de Bolívar, durante su visita al evento.

“Nuestra idea es respaldar a nuestros campesinos para que tengan espacios donde ofrecer sus productos, pero lo más importante es que puedan lograr hermanamientos y alianzas estratégicas para vender sus productos y que esos socios puedan permanecer en el tiempo incluso vendiendo cosechas antes de cultivarlas, lo cual convierte al campesino nuestro en empresario del campo”, explicó Turbay Paz.

Para esto los participantes tendrán la oportunidad de conformar en mesas de negocios con representantes de almacenes de cadena, hoteles y minoristas del mercado de Bazurto.

“Este espacio es muy bueno para que la gente vea que el campo tiene la capacidad para abastecer el mercado local e internacional”, aseguró Adonai Pérez, quien espera encontrar un aliado estratégico y poder comercializar sus cultivos de plátano y arroz.

Una vez cada mes

Danilo Contreras, secretario de Agricultura, explicó que “desde el primer año entendimos que a los campesinos había que crearles espacios nuevos y facilitarles canales de comercialización, el año pasado tuvimos experiencia del ñametón , esto nos ha permitido ir consolidando una visión que es aunar esfuerzos con el distrito de Cartagena para replicar estas iniciativas y permitir que los campesino y la oferta pueda ser conocida”.

Por eso en medio de la visita del gobernador y el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, definieron que el mercado campesino se realizará una vez al mes en distintos sectores de Cartagena.

“Vamos a consolidar una política en este sentido respetando las normas de aseo y horario para que lo campesinos del departamento y los corregimientos de Cartagena puedan mostrar y vender sus productos”, concluyó Pereira.

Ante esta buena nueva, mientras llega una próxima oportunidad por lo pronto Alfredo y los demás pequeños productores presentes en el Mercado Campesino esperan hoy a toda la ciudadanía para que se lleven a sus casas productos de la mejor calidad.

Los productos que podrá encontrar

En el mercado campesino se puede encontrar una oferta muy variada de productos como la panela orgánica pulverizada, café de Santa Rosa del Sur, el ajonjolí e Córdoba Tetón, vinos de tamarindo, corozo, productos derivados del ñame como la pizza de ñame, lasaña de ñame o brownie de ñame, además toda la gama de productos tradicionales como aguacates, ahuyama. yuca, queso, papaya, naranjas entre otros.

