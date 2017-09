Los Guáimaros, 15 años esperando una respuesta de esta masacre

“Quince años, quince vidas, verdad y justicia”, con este lema, familiares y autoridades conmemoraron los 15 años del asesinato de 15 personas en la finca Los Guáimaros, en el corregimiento de Corralito, en San Juan Nepomuceno.

Luis Alfonso Yepes Muñoz, lleva los mismos años esperando que alguien le diga quiénes mataron a su hermano Manuel de Jesús Yepes Muñoz y a su sobrino Rafael Barrios Serrano la noche de aquel 30 de agosto de 2002.

Asegura que durante estos años no han tenido tranquilidad porque nadie se ha atribuido esas muertes que destrozaron a sus familias, que dejaron a mujeres sin sus esposos, a mamás sin sus hijos y a hijos sin sus padres. “Necesitamos que exista una verdad, una justicia y una verdadera reparación por parte de las autoridades para poder sanar las heridas y el dolor que aún nos maltrata día a día”, señaló Carmen Barrios Serrano, esposa de una de las víctimas.

Una placa

Durante la conmemoración los familiares de los masacrados, junto al alcalde de San Juan, Benito Acosta Vergara, develaron una placa donde plasmaron los nombres de las personas que perdieron la vida hace 15 años.

El mandatario asegura que una masacre como esta, durante mucho tiempo no estuvo en la memoria del país, y desde el año pasado comenzaron la ardua labor de abrir un camino para lograr esa verdad que tanto necesitan las familias y todo el municipio de San Juan. “San Juan es un laboratorio de paz, de vida, pero que no olvida, porque no es fácil vivir sin la verdad y sin la justicia para que haya sanación de muchas heridas”, dijo Acosta.

La tragedia

La muerte de aquellas personas fue perpetrada por hombres armados, que aún no se sabe quiénes son, ocurrió el 30 y 31 de agosto de 2002.

El 30 de agosto, en la finca Los Guáimaros, un grupo armado mató a cinco personas; lo mismo ocurrió en el predio vecino denominado El Tapón y en donde también tres personas que estaban allí en ese momento fueron asesinadas.

Ante la zozobra por saber qué era lo que había ocurrió y por qué motivo asesinaron a estas personas que solo se dedicaban a labrar la tierra, solo hasta el 31, familiares y amigo fueron en búsqueda de ellos. Estas personas que se transportaban en un jeep, tampoco regresaron. El vehículo en el que se transportaban fue incinerado y siete cadáveres fueron hallados con tiros de gracia, con martillazos y rostros quemados.

Las víctimas fueron identificadas como: Andrés Romero Quintana, Daninson Cantillo Meléndez, Everto Meléndez Martínez, Eugenio Mercado García, Francisco Contreras Lang, Joaquín Contreras Hernández, José Luis Contreras Ardila, Manuel Yepes Muñoz.

Así mismo, Manuel Luna Barrios, Rafael Barrios Serrano, Rafael Santana Manjarrez, Rider Ramírez Cantillo, Roberto Blanco Rodríguez y Sergio Herrera Barrios, a los que unió el amor, la amistad y la solidaridad.