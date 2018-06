Mahatenses protestan porque llevan 15 días sin agua

Por: Roland Padilla González

El alcalde de Mahates, Víctor Guerra Olascuaga, insiste en terminar el contrato con la empresa Giscol Dique, encargada de prestar el servicio de agua potable al municipio.

Ayer, debido a la mala calidad del servicio, los habitantes bloquearon la vía que de la troncal conduce al municipio para llamar la atención de las autoridades y que les resuelvan el problema.

“Llevamos 15 días completos sin el servicio del agua, las albercas del municipio se han vaciado porque las personas han tenido que usarlas todos estos días, tarea que tampoco es muy fácil, por esa razón hemos decidido salir a protestar” expresó Adaulfo Parra Ledesma, líder comunitario de Mahates.

Los habitantes estuvieron en la carretera hasta tarde y se resistían a irse de la carretera, hasta que llegara el agua a sus casas. Tampoco aceptaron firmar otro acta de compromiso, expresando que ya se han firmado en anteriores ocasiones y no han dado resultado.

Quince años de convenio

El municipio de Mahates fue certificado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el manejo del servicio de agua potable.

Giscol Dique, adquirió en el 2008 el contrato donde le fueron concedidos 15 años para que se encargara de llevar el agua a los habitantes del lugar, pero ahora el alcalde, Victor Guerra, pretende dar fin a dicho contrato debido a los incumplimientos de esa entidad.

“Estoy adelantando el proceso judicial para prescindir de los servicios de la empresa Giscol Dique, esto debido a los constantes incumplimientos que presentan en la prestación del servicio. De igual manera estamos trabajando en la reparación de la bomba que está dañada, para así hacer llegar el agua hasta cada sector de Mahates”.

Otras peticiones

Adaulfo Parra explicó que la alcaldía también debe intervenir el sistema de tuberías por las cuales se transporta el agua hasta los hogares, insistiendo que no están en buen estado y por esa misma razón el agua no llega hasta algunos barrios porque no son de PVC y se tapan, haciendo que sea más difícil que el agua llegue a esos sectores.

Respecto a esto, el alcalde ratificó que al llegar al palacio municipal, el municipio no tenía la certificación, por lo que durante su administración ha estado trabajando para mejorar toda la infraestructura, incluyendo las tuberías y la contratación con una entidad que preste el servicio de forma óptima.