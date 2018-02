Más protestas y robos en colegios de Bolívar

Padres de familia y estudiantes de las seis instituciones educativas de Barranco de Loba tomaron una contundente decisión: hasta que no haga presencia el gobernador de Bolívar y el secretario de Educación del departamento, no reiniciarán las clases, porque consideran que sus necesidades educativas deben ser atendidas con prontitud y no con “pañitos de agua tibia”.

Preciliano Martínez, habitante de la población y padre de cuatro niños que estudian en la Institución Educativa Julio Ramón Faccio Lince, explicó que “ya es hora de acabar de una vez por todas con este cáncer que está matando nuestra educación. Nos hacen falta más de 20 docentes para distintas áreas; no hay transporte escolar para los niños y a quienes hacían estas labores se les debe. Algo increíble y fue que el año pasado el comedor escolar solo suministró alimentación por 22 días”, precisó.

Agregó también que no existen laboratorios, faltan aulas, no se ha invertido en mobiliario y hay un gran faltante de sillas, “pues hay sedes en donde los estudiantes no tienen ni en donde sentarse”, indicó el padre de familia.

El secretario de Educación municipal, Elberto Feria Campo, indicó que si bien tienen algunas responsabilidades, hay unas que se salen de sus competencias como lo son el nombramiento de docentes, la vigilancia y el de los aseadores.

Expresó que como autoridad educativa ha expuesto las necesidades ante la Alcaldía (la cual está en encargo por problemas jurídicos del mandatario titular) y la Gobernación, pero no ha obtenido respuesta positiva.

“Son alrededor de 4.500 estudiantes que hay en todo el municipio y su área rural. El PAE no se cumple y en otros casos las vías de acceso a algunos corregimientos están en mal estado. Ni los vehículos pueden tener acceso”, indicó el secretario de Educación municipal.

Agregó que se hace necesaria la intervención del gobernador y del secretario de Educación de Bolívar.

Robo en Arjona

La Institución Educativa Antonio de la Torre y Miranda, del barrio La Esperanza de Arjona, volvió a ser víctimas de robo. Dicha situación ya tiene cansados a los padres de familia, que ven cómo los amigos de lo ajeno están empeñados en no dejar que sus hijos avancen en los procesos educativos.

El año pasado, según le informaron algunos docentes a El Universal, ladrones se llevaron varios abanicos, y a la fecha no ha aparecido ningún responsable.

El pasado viernes en la noche, entró una persona que partió parte del techo para llevarse un parlante, que sirve para las actividades que realizan los niños de primaria, y otro abanico.

“Es lamentable esa situación y lo peor de todo es que estamos no podemos hacer nada”, dijo un padre de familia del barrio.

Responde Secretaría

El secretario de Educación de Bolívar, Óscar Marín Villalba, sobre la problemática por la falta de administrativos le aseguró a este medio que, por primera vez, las instituciones educativas de Bolívar van a tener servicio de vigilancia y de aseadores hasta el 31 de diciembre, el cual estaría empezando a mediados de marzo, garantizando la seguridad durante 24 horas”.

Sostuvo que con el Ministerio de Educación se logró que se nombraran 174 docentes que serán distribuidos en varias sedes para ir cubriendo los faltantes de acuerdo a las cargas académicas de cada institución oficial. El funcionario agregó que se surte el proceso de nombramiento de profesores por parte del aplicativo Banco de la Excelencia, que cuenta con el aval del Ministerio.

Recordó que en enero, entre la ministra de Educación Yaneth Giha y Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, se concertó la construcción de 415 aulas de clases, el nombramiento de 651 nuevos docentes y la inversión de $10.700 millones en infraestructura educativa.