"Me quieren sacar con unas renuncias falsas": gerente de ESE

El gerente de la ESE sostuvo que le causa extrañeza que su supuesta renuncia se da justo cuando estaban por ingresar alrededor de 100 a 120 millones de pesos de los giros directos que son para pago de nóminas, suministros y contratistas.

El, hasta hace cuatro días, gerente de la ESE Hospital Local de Hatillo de Loba, Roberto Amiro Peña Rodríguez, explica que no entiende cómo hoy ya no ejerce ese cargo tras haber sido aceptada una carta falsa de renuncia que él nunca ha enviado a la alcaldía de esa población.

Peña Rodríguez le dijo a este medio que ya interpuso las denuncias ante los respectivos entes de control y de investigación para que se inicien las averiguaciones respectivas y así dar con la o las personas que desde el pasado mes de abril quieren verlo fuera de ese cargo.

Contó que el pasado lunes 9 de octubre fue a trabajar a la oficina como de costumbre, y como por estos días es la fecha en la que al hospital le ingresan los giros directos, quiso averiguar en el Banco de Bogotá, con sede en el municipio del Banco (Magdalena), cuál era el saldo por ese concepto. “Para mi sorpresa un asesor del banco se negó a darme la información, manifestando que habían radicado en esa entidad documentos en los que aparecía una carta de renuncia firmada por mí. Y lo más curioso, un decreto de nombramiento como gerente encargada a la señora Maylen Currea, siendo que esta no ha tenido ningún vínculo laboral con la institución. Otra irregularidad, porque ella es un particular y se debía nombrar de manera interina a un funcionario del hospital”.

Una vez teniendo conocimiento de la situación, y siguiendo directrices de sus asesores decide ir a la alcaldía al día siguiente, pues la alcaldesa Maryolis González Amarís no estaba en su despacho, para que esta le entregara el acto administrativo donde se le estaría notificando la aceptación de su supuesta renuncia. “He ido a notificarme para ver qué me dicen, pero ni la alcaldesa ni ningún funcionario de la alcaldía me lo han querido dar, hasta la fecha lo desconozco. Ese es un procedimiento legal que ella violentó de manera arbitraria. Lo que ha hecho es mandarme a sus escoltas para sacarme del despacho y por tal razón he dejado constancia en la Personería Municipal sobre lo que me ha venido sucediendo. Ellos tampoco me han dado respuesta”, indicó.

Precisó que también denunció a la policía porque junto a la recién nombrada gerente “se prestaron para violentar las puertas y prohibir mi ingreso al hospital”

No es la primera vez

Peña Rodríguez explicó que no es la primera vez que quieren sacarlo del cargo.

“El pasado 17 de abril, llegué a la ESE y encontré que también me habían relevado del cargo. También encontré a la señora Currea ejerciendo mis funciones. Puse una tutela y el fallo salió a mi favor el 4 de julio y debía reintegrarme 5 días después, la alcaldesa lo hizo solo hasta el pasado 22 de agosto”, concluyó.

El Universal intentó comunicarse vía celular con la alcaldesa de Hatillo de Loba, Maryolis González Amarís, para corroborar las denuncias del señor Peña Rodríguez y tras varios intentos la mandataria no contestó su número celular. Estamos atentos a sus declaraciones.

La ESE Hospital de Hatillo de Loba fue catalogada en alto riesgo financiero por el Ministerio de Salud, por lo que se encuentra sometida al Plan de Gestión Integral del Riesgo, para evitar su cierre.