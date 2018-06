Mesa de Víctimas de El Carmen denuncia amenazas de muerte

Los miembros de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar denunciaron las amenazas que están recibiendo, al parecer, por cuenta de un proceso de reparación que adelantan desde hace tres años.

La intimidación llega por medio de mensajes de texto a los teléfonos de dos de ellos.

“Tanto que te hemos advertido, ya vemos que no quieres a tus hijos” y “tú ya sabes qué les pasa a los sapos, estamos cerca a todo lo que hacen, no queremos denuncia, están advertidos, no más reuniones”, son algunas de las intimidaciones que están en poder de la Fiscalía.

“Nos dicen que si denunciamos nos van a matar, pero también amenazan a nuestros hijos, que es lo que más preocupa, porque no tenemos esquemas de seguridad y lo único que podemos hacer es denunciar”, señalaron.

Las amenazas, explican los líderes, comenzaron después de que ellos realizaran un encuentro con exguerrilleros para exigir un proceso de reparación de las víctimas, que debe ser construido con la sociedad civil.

Su preocupación crece, pues creen que los niveles de intolerancia y la polarización del momento puede prestarse para que las agresiones se materialicen.

“Nosotros pusimos las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación en este municipio, porque pueden estar pensando que nosotros somos ‘ganchos ciegos’ de la guerrilla”.

Aseguran que hacer la defensa de derechos humanos en este municipio es muy difícil porque no hay garantías de seguridad, por lo que piden protección o tendrán que renunciar todos los miembros de la mesa, “porque no vamos a buscar que nos asesinen”, concluyeron.

Atención integral

Adriana Trucco, funcionaria de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Bolívar, quien presidió un consejo de seguridad departamental, señaló que luego de conocer la situación concretaron una reunión entre los miembros de la mesa con el Gaula de la Policía.

Así mismo, le solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la revisión con carácter urgente de las medidas de protección de los miembros de la mesa de víctimas para definir alternativas de priorización.

Las autoridades también revisarán el alcance que tienen las cámaras de vigilancia en El Carmen de Bolívar y en lo posible se instalarán otras en sitios determinados.

Trucco aseguró que la Secretaría de Víctimas hará un pronunciamiento, resaltando el compromiso y respaldo a los procesos de reconciliación que adelantan los integrantes de la mesa de víctimas.

Por último, la funcionaria indicó que mientras se revisan las medidas de protección por parte de la UNP, la Policía y la Infantería de Marina, coordinarán medidas de emergencia con el fin de garantizar la seguridad en zona urbana y rural.