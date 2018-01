Modernización de acueducto de Marialabaja se entrega el 15 de marzo

El próximo 15 de marzo de 2018 se estará entregando la modernización del acueducto de Marialabaja, optimizado en un 100% con recursos del Gobierno nacional.

El alcalde Carlos Coronel Mena, precisó que esta obra garantiza una cobertura del 100% el área urbana del municipio. “El cambio de tubería de asbesto cemento por una nueva tecnología, amigable con la salud de los habitantes de este municipio mejora la calidad del servicio”, dijo el funcionario.

Agregó que en algunos barrios subnormales como Villa Nony y otros se ha mejorado ostensiblemente la calidad del servicio, gracias al aumento de la potencia. “Es que la obra no solo contempló el cambio de redes, sino la optimización de la planta de tratamiento por lo que mejora la calidad del agua”, dijo.

Coronel Mena indicó que de igual forma se iniciaron los arreglos de las calles donde se realizó el cambio de tubería. “Aquí lo más importante es que los habitantes de Marialabaja contarán con la prestación de un servicio continuo las 24 horas del día, lo que sin duda mejorará la calidad de vida de todos”, puntualizó.

Para Rogelio González, habitante de Marialabaja, la optimización del acueducto es un beneficio para toda la población. “Esta es una obra importante porque tendrá incidencia no sólo en la salud de los habitante de la población, sino en el progreso del municipio, pues estoy seguro que será atractivo para la creación de empresas”, dijo.

Así mismo, otro habitante de Puerto Pescador dijo que se acabaron las penurias por el consumo de agua no potable. “Todos sabemos que el acueducto no venía funcionando bien y que el servicio no llegaba a todos los sectores, por lo que a los habitantes de los barrios apartados nos tocaba abastecernos de la ciénaga y tratar el agua con cloro, lo que afectaba nuestra salud. Recibimos con alegría esta gran obra y damos gracias a la administración de Coronel que se anota un hit”, manifestó.