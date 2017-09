Momposinos ahora cuentan con mejor servicio de salud

Después de luchar por tener un buen servicio de salud, los momposinos podrán gozar de este. Ayer fue inaugurada la Unidad Operativa de mediana complejidad que contará con servicios de urgencia, consulta externa con sala de espera, laboratorio clínico de segundo nivel, servicio farmacéutico, hospitalización general y rayos x.

“La infraestructura no solamente servirá a la comunidad de la población, si no que prestará los servicios de salud a municipios de la Depresión Momposina. La recuperación de la unidad no la creían, hoy es una realidad. En los próximos días estaremos anunciando la aprobación de los recursos para el nuevo mega hospital, para redondear todo lo bueno que le pasa y le continuará pasando a Mompox”, dijo el gobernador Dumek Turbay.

Como se recordará, los momposinos venían sufriendo por la prestación de este servicio, que era operado por el Hospital Universitario de Cartagena, luego pasó al Hospital Nuestra Señora del Carmen, del El Carmen de Bolívar y hoy está en manos de la Fundación Renal, que opera el Hospital La Divina Misericordia de Magangué.