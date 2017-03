Montes de María volverá a tener aeropuerto

El nuevo aeropuerto de los Montes de María será una realidad. Así lo confirmaron el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz y el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, en una visita realizada ayer a El Carmen de Bolívar.

Esta terminal aérea, que dejó de funcionar hace varias décadas como consecuencia de la arremetida de los grupos armados ilegales que operaron en la zona, según explicó el gobernador, tendría en tres meses todos los recursos asignados para las obras.

Durante el primer semestre de 2018 estaría en funcionamiento el Aeródromo de los Montes de María, como se le llamará. El Departamento asignó $9.500 millones para dar inicio a este proyecto.

“El aeropuerto contará con una pista de 1500 metros, una terminal con todas las comodidades donde no solo van a poder llegar aeronaves privadas sino para que haya una línea nacional de conexión con el resto del país”, aseguró Turbay Paz.

El ministro de Transporte confirmó que se unirá a estos esfuerzos para que El Carmen cuente con este aeropuerto, que impulsará el turismo y dinamizará el comercio en la región. “Vamos a centralizar en El Carmen de Bolívar un aeropuerto regional donde queremos generar un aeródromo que reciba la posibilidad de tener más turismo en la región. Vamos a hacer una inversión con el gobernador, el Ministerio y el alcalde para crear sinergia y hacer un gran desarrollo”, dijo.

Variante de El Carmen

Sobre la construcción de una variante, que está contemplada en el proyecto para la construcción del corredor vial entre el corregimiento de Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto- Cruz del Viso y que bordearía a El Carmen, el ministro dijo que están estudiando la propuesta que presentó el departamento para poder llegar a un acuerdo y que no se genere un impacto negativo para los comerciantes.

“La gran conclusión es que vamos a hacer el estudio, y las obras no van a iniciarse hasta que no tengamos la solución definitiva. La comunidad debe estar tranquila porque nadie va a salir, sino que haremos el estudio”.

La comunidad y el gremio de comerciantes se oponen a la variante, pues aseguran que esta afectaría la economía local.

En Zambrano

La Alcaldía de Zambrano le solicitó al ministro construir un retorno sobre el tercer tramo de la Ruta del Sol que pasa por esa población para no aislarla y que se afecte la economía local. Rojas Giraldo expresó que esa es una propuesta seria y muy buena desde el punto de vista de la ingeniería. “Vamos a sentarnos con los concesionarios, con la ANI, la Alcaldía y la Gobernación porque no se va a realizar ninguna obra hasta que no exista un estudio, tanto de las obras trazadas como de la propuesta del mandatario de Zambrano”, agregó el ministro.