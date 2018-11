Motos, “el dolor de cabeza” de la movilidad en El Carmen

Las motocicletas que circulan por las vías de El Carmen de Bolívar se han convertido, al parecer de sus habitantes, en la principal causa de accidentes y muertes.

Andrés Garizao, habitante de este municipio y víctima de una moto fantasma, asegura que no es fácil caminar por las calles de este municipio, primero porque no hay quien garantice la seguridad, no hay guardas de tránsito suficientes, y segundo, porque cualquier persona sin experiencia maneja una moto.

“El año pasado en la calle 24, estaba esperando que se despejara la vía para cruzar y de repente sentí un golpe tan fuerte que me mantuvo hospitalizado tres semanas y con ruptura de cadera, lo peor es que nadie respondió por lo que me pasó, me enteré que había sido una motocicleta porque los vecinos del sector le dijeron a mi familia”, manifestó el hombre.

Igualmente, Isabel Hurtado, otra habitante, señaló que cuando se movilizaba en su moto, un joven se voló el semáforo en rojo en el centro de este municipio, la chocó de lado y le provocó varias rupturas en uno de sus tobillos, lo que generó que perdiera su empleo por la incapacidad que aún tiene.

Indicó la mujer que el responsable del accidente no la ayudó ni a llegar al hospital, sino que su respuesta fue “haga lo que quiera porque no tengo cómo responderle”.

Hurtado, al igual que Andrés Garizao, reclama a las autoridades responsables de la movilidad más acciones para controlar el exceso de velocidad en que se moviliza la mayoría de los conductores.

Otros carmeros indicaron que en los concesionarios cuando van a vender una motocicleta deberían exigir todos los documentos que acrediten a quien va a ser el dueño del vehículo.

“Aquí en El Carmen hay muchas personas responsables al momento de conducir un vehículo, pero hay otras que no tienen el conocimiento suficiente, y si a eso le agregamos el consumo de drogas y alcohol es más peligroso aún”, dijo otro carmero.

Campaña

Debido a toda la crisis vehicular que se está presentando en el municipio, la Inspección de Tránsito comenzará desde hoy una campaña que ha denominado “Movilízate seguro”.

Yesika González Reales, inspectora de Tránsito, añadió que lo que pretenden con esa campaña es que los conductores respeten las normas de tránsito, la vía y a los peatones.

La funcionaria indicó que junto a diferentes autoridades van a realizar la pedagogía para indicarles a los conductores y peatones las acciones de control que se van a iniciar.

“Lo primero que vamos hacer es imponer unos comparendos educativos durante noviembre, para lo cual contamos con las comparenderas, pero después de este tiempo van a llegar los reales”, dijo la funcionaria.

Los puntos donde van a comenzar con la campaña son: Gambotico, el centro, La Santa, El 28 y el Hospital Nuestra Señora del Carmen, para que los motociclistas, conductores de carros y bicicletas tengan conocimiento de los controles que van adelantar a partir de diciembre.

Disminuir los accidentes

Así mismo, Dairo Kulhmann, secretario de movilidad de Bolívar, precisó que para mejorar la movilidad y disminuir los índices de accidentalidad a nivel municipal instalaron seis intersecciones semaforizadas, señales de transito tanto horizontales como verticales y reductores de velocidad.

En concordancia con ello están ejecutando unos programas de capacitaciones para el respeto de normas de tránsito. “El Tránsito municipal debe comenzar jornadas en las que les enseñen a los infractores a respetar la ley”.

Estadísticas

Pero el reclamo de los habitantes no está tan alejado de las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que señala que entre 2011 y 2017 en El Carmen de Bolívar hubo 72 muertos en accidentes de tránsito en los que sus protagonistas fueron las motos.

Además, señala que en ese mismo período resultaron heridas 185 personas también en accidentes de motocicletas. El informe indica que los días en que más accidentes se registran son los sábados y domingos entre las 6 y las 9 p. m.