'Ñametón', tan exitoso que se repite el fin de semana

Llegar al ‘Ñametón’ ayer fue un motivo muy especial para Alba Judith Andrade Herrera. Sus recuerdos se fueron 20 años atrás en su natal San Cayetano, cuando Paulo César Paternina Romero la invitaba a subirse en su bicicleta para ir a cobrar el dinero de todo el ñame que distribuía el padre de este.

Ella aprovechaba el chance en la bicicleta ‘santropel’, porque su padre, también cultivador y vendedor de este producto, le pedía el favor que le fuera a buscar la plata que había “dejado en la calle” también producto de su venta.

Pero sin dejar de mirar a Paulo César dice que “en esa época éramos estudiantes y fue así como se dieron nuestras primeras citas románticas. El plan era salir a cobrar los bultos de ñame y aprovechábamos para la escapadita”, cuenta entre sonrisas y suspiros.

Fue así como, como en este corregimiento de San Juan Nepomuceno, de donde ambos son nativos, nació este amor que se trasladó a Cartagena por razones laborales y que hoy tienen dos hijos.

“Venimos a apoyar este importante evento, porque todo lo que tiene que ver este alimento nos interesa; pues somos del pueblo donde se hace el más importante Festival de Ñame. Además, porque nuestra oración del Padre Nuestro le hicimos un pequeño cambio y decimos que el ‘ñame nuestro de cada día dánoslo hoy’. Porque el ñame se puede hacer de distintas maneras”, sostuvo Alba.

Fueron muchas historias las que dejó el exitoso ‘Ñametón’, que se realizó en el parque Espíritu del Manglar, en el sector Chambacú en Cartagena, en donde la felicidad de los campesinos de los Montes de María nuevamente regresó a su rostro por el inesperado apoyo que la ciudad les brindó comprando ñame, un tubérculo que por la sobreproducción se pierde ante la falta de compradores.

La señora María Valdés hizo parte del grupo de campesinos que tomó a iniciativa de volverse youtuber para exponer la problemática de la gran producción de ñame que hoy los tiene en ascuas. “Nos tocó meternos en ese cuento porque no teníamos respuesta. Hoy se da este ‘Ñametón’ que nos tiene contentos porque la gente ve lo que realmente está sucediendo en nuestra región”.

Ella es una de las expertas cocineras “criollas” que hizo parte de la muestra gastronómica. Siempre ha estado ligada a la cocina e incluso recuerda aquel triste episodio cuando las Farc se tomaron a San Cayetano. “Fue terrible porque cuando comenzaron a tomarse el pueblo yo era quien les cocinaba a los policías y después no fueron muy buenos tiempos, nos tocó muy duro recuperarnos. Hoy, que ya nos hemos ido levantando vemos como el apoyo al campesino es poco. Pero iniciativas como estas son las que necesitamos para poder tener de dónde comer”, expresó la señora mientras vendía “cuajadera” de ñame, una especie de torta.

El éxito

La gran acogida de ‘Ñametón’ fue tal que en horas de la mañana, según reportó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, 20 toneladas de ñames puesta a la venta al detal ya estaban en manos de los cartageneros.

Doña Inés Gómez salió con dos bolsas grandes que casí no podía con ellas. “Yo vine temprano porque sé que esto más tarde se pondrá más complicado”, indicó la señora.

Sin embargo, el señor Adolfo Ramírez salió un poco molesto porque, a la hora que él llegó, cerca de las 12 del mediodía no encontró ni ñame ni mote de queso. “Yo que cogí taxi para venir hasta acá y nada, no me puedo llevar los ñames que quería. Y peor con hambre porque pensé que me podía comer un mote hecho por estos campesinos. Será en otra oportunidad”, indicó.

A juicio de este hombre, debieron proveerse más de ñame “quizá no dimensionaron el éxito de este evento”.



Las ventas

La iniciativa del ‘Ñametón’ hizo que estuvieran presentes en este evento el alcalde de Barranquilla, Alex Char; y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el viceministro de Agricultura, Luis Miguel Pico Pastrana, y representantes de grandes almacenes de cadena como Olímpica, Megatiendas, Jumbo, entre otras.

“Fue tanto el éxito que de Barranquilla y otras ciudades nos han llamado para que repliquemos la iniciativa. Otro aporte de este evento fue que con el Ministerio de Agricultura se estableció una ruta para la atención e inversión para la producción del ñame. El lunes próximo se amplió una mesa de trabajo en la que estarán campesino de Córdoba y Sucre. Con esto le damos un parte de tranquilidad a nuestros campesinos”, dijo el gobernador Dumek Turbay Paz.

Para el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y quien estuvo en la actividad, es así como se hacen campesinos “pues hace pocos días hubo un censo agropecuario que mostró que hemos perdido dos millones de campesino en los últimos 10 años. Es un gran ejemplo, pues somos nosotros los que debemos llegar primero que los ilegales. El ilegal llega de una con la plata en efectivo a pagarles a ellos”.

El Gobernador de Antioquia también reiteró su deseo de llevar la “Ñametón” a Medellín y dijo, de manera jocosa, que a la bandeja paisa se le podría incluir un “pedacito” de ñame.

De la misma manera Alex Char, alcalde de Barraqnuilla, vio con buenos ojos la iniciativa y declaró que “nos queda claro el mensaje, es nuestra obligación como mandatarios de que este ejemplo se pueda hacer en toda Colombia. Esto nos toca el alma”, concluyó.

Luis Miguel Pico Pastrana, viceministro de asuntos agropecuarios del MinAgricultura, sostuvo que “hacemos un llamado desde el Ministerio de Agricultura a todos aquellos que no conocen este producto extraordinario de los Montes de María a que lo prueben. El ñame tiene grandes propiedades y por eso estamos trabajando en una gran estrategia de comercialización”, dijo.

Balance

El reporte entregado por la Gobernación de Bolívar, gestora de la iniciativa, indicó que se vendieron cerca de 35 millones de pesos representadas en 43 toneladas de ñame y 7 mil porciones de distintos platos hechos a base de ñame como torta de browny, mote de queso, panes, dulces, pizzas, ‘machucao’, entre otros productos. Además almacenes de cadena como Jumbo, Olímpica y Megatiendas cerraron negocios por más de 150 toneladas. El Consejo Gremial de Bolívar se sumó y compró 3 toneladas para llevarlos a barrios humildes de Cartagena.

Ante el éxito del Ñametón, la iniciativa se repetirá este sábado y domingo en el parque Espíritu del Manglar de 9 de la mañana a 5 de la tarde.