Navidad y año nuevo con casa propia para 212 familias en Turbaco

El primero en recibir las llaves de su nueva casa en la urbanización Oro Blanco fue Rafael Zurita Bravo. Saltó de su silla con una enorme felicidad y detrás de él iban su esposa Ingrid y sus hijos Jesús David, Diego de Jesús y Marcela.

Todos fueron en búsqueda de la llave que el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez, les entregó para que pudieran abrir la puerta de un sueño que hoy es realidad: tener casa propia.

“Vivíamos en el barrio El Talón, donde hay muchas casas en riesgo. Allí estábamos acomodados humildemente pagando arriendo, soportando hasta humillaciones cuando no teníamos dinero para pagar el alquiler. Por eso hoy le doy gracias a Dios, a la Presidencia, a la Gobernación y a la Alcaldía, porque es muestra de que esto sí se puede”, dijo muy emocionado el joven.

Su esposa, quien lo abrazaba a él y a sus tres hijos, lo interrumpió y dijo: “¿Usted sabe lo que significa tener Navidad y año nuevo con casa nueva?”, se preguntó. Sostuvo, además, que hará un gran esfuerzo para decorarla para este diciembre y mantenerla siempre bien cuidada.

A su lado estaba doña Nidia Rodelo, desplazada del Coco, vereda de Tiquisio en el sur de Bolívar y quien debió dejar todo por el accionar delictivo de los grupos armados ilegales en esa zona. Desde el 2001 llegó a Turbaco y se ubicó en el sector La Línea, un barrio de invasión.

“Hice todo lo que me pidieron, metí todos mis papeles y salí favorecida. Tengo seis hijos pero voy a vivir con tres de ellos en esta casa que de verdad sí que la estábamos necesitando”, aseguró la señora.

Estas dos personas hicieron parte de un primer grupo de 179 familias que fueron seleccionadas por el gobierno nacional para tener casa propia y de manera gratuita. Turbaco salió favorecida con un proyecto de 212 viviendas gestionadas por la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de la población. El resto de las casas se entregarán antes de fin de año.

“El mejor documento de paz es este, tener una vivienda. Nos sentimos muy orgullosos de que la paz no sea solo una firma, son hechos como estos los que nos hacen sentirnos orgullosos de ser colombianos y estos son los proyectos que consolidan la paz, ustedes, los beneficiarios son fundamentales en este proceso”, dijo el ministro Camilo Sánchez.

El alto funcionario invitó a las familias a cuidarlas y a vivirlas de la mejor manera. “El mensaje no es solo para cuidar la casa sino el territorio. Este es un territorio de paz donde cada uno tiene que hacer respetar sus derechos, aquí no se permitirá el microtráfico, no se permitirá la violencia, aquí se va a defender la familia”, destacó.

Más proyectos

El alcalde de Turbaco, Antonio Víctor Alcalá, aseguró que con el apoyo de la Gobernación se ayudó a consolidar este proyecto para familias de escasos recursos, desplazadas y para aquellas que viven en zonas de alto riesgo.

“La otra buena noticia que tenemos es que además de esta 212 familias, estamos aspirando a entregar más viviendas, pues la administración consiguió un lote de 6 hectáreas, aquí al lado de Oro Blanco, para gestionar más viviendas, pues sabemos que las necesidades de casa propia en el municipio son muchas, pero ya dimos el primer gran paso”.

El gobernador Dumek Turbay indicó que desde su despacho se han gestionado más proyectos de este tipo, como los que se desarrollan en Turbana, Arroyo Hondo y Clemencia, “y estamos haciendo esfuerzos en poblaciones como Norosí, El Carmen de Bolívar, Santa Rosa del sur y Río Viejo, entre otras. Ver estas familias en estas condiciones, con casas nuevas, calles pavimentadas, es muestra de que estamos por el camino correcto”, precisó.