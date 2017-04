Niñas enfermas de El Carmen de Bolívar siguen esperando un milagro

Erlín Novoa Bolaños es una joven de 15 años, quien hoy a las 7:30 de la mañana debía estar en Bogotá recibiendo el tratamiento que desde hace tres años le brindan médicos especialistas. Tenía 12 años, cuentan sus familiares, cuando le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Ellos siempre han creído que la cura ha resultado peor que la enfermedad y que esta la afectó, dejándole graves secuelas.

Hoy, la menor de edad, desafortunadamente perdió la cita con el especialista. La EPS Mutual Ser, a la que está afiliada, le comunicó a su madre que luego de una junta decidieron no seguir costeando el valor del transporte para recibir la atención médica en la capital del país.

Con los ojos llenos de lágrimas, Milet Bolaños, mamá de Erlín, aseguró que no entiende cómo toman una decisión sin detenerse a pensar en la complicación que puede generar en la salud de su hija, pues ella fue diagnosticada con una intoxicación con plomo.

“Mi hija tiene una cita de dermatología, pues desde hace más de dos años presenta unas manchas rojas en la piel, y hay días en que no soporta la ‘piquiña’ que se le riega por todo el cuerpo, por eso debe seguir la atención y tratamiento de un especialista”, señaló la angustiada mujer.

Milet manifestó que ha mantenido una lucha por la recuperación de su hija, pues los resultados adversos que comenzó a presentar después de haberse vacunado le han cambiado la vida de manera trascendental.

A la estudiante se le realizó una valoración por parte de un urólogo, en la cual el especialista determinó que presenta una vejiga neuropática, lo que le está ocasionando un problema de incontinencia urinaria. Igualmente le fue diagnosticado por un ortopedista un trastorno de la marcha, que le genera anomalías en la forma de caminar; y una alteración de la marcha, que es una incapacidad para caminar y por ende requiere seguir con la atención del fisiatra.

Pero lo que más preocupa a los familiares de Erlín es el diagnóstico de nefrología, el cual arroja una hiperfiltración glomerular leve en ascenso franco, que podría llegar a desencadenar en una insuficiencia renal por la que tendrían que realizarle diálisis.

Explicaron que diariamente, desde hace más de un año, debe realizarse por recomendación médica un control de orina diario, que tiene un periodo de tres años, para determinar la evolución de sus riñones.

“La crisis que presentan las menores no aparecieron de la noche a la mañana. Ellas eran personas normales, pero después de la aplicación de la vacuna sus vidas dieron un giro negativo, lo que ha hecho que su estado de salud presente cuadros lamentables”, indicó la madre.

Agregó que no solo se trata de dolores de cabeza o en el sistema óseo. Las niñas deben recibir los tratamientos que requieren, “las EPS no deben vacilar un momento en garantizar la atención de ella y no deben jugar con su bienestar”.

La mujer también dijo que si el tratamiento de su hija se traslada a la Costa Caribe, como lo recomendó la EPS, debe realizarse bajo las directrices de los especialistas que actualmente llevan el caso para no retroceder en la atención.

“No me opongo a las decisiones de los expertos, somos respetuosas, pero no voy a permitir que lo que he logrado para la recuperación de mi hija se vaya al traste y se vuelva a complicar como sucedió inicialmente”, sentenció Bolaños.

Siguen presentándose cuadros de crisis en las instituciones educativas, las niñas siguen llegando desmayadas al Hospital Nuestra Señora del Carmen, y los padres de familia esperando que haya un milagro y éstas mejoren de forma definitiva.

“No podemos ocultar una realidad, las niñas están enfermas, necesitan atención especializada y las EPS no se pueden negar a prestar sus servicios. Pase un derecho de petición para que me den por escrito una justificación de la decisión que tomaron sin pensar en el daño que eso puede provocar”, lamentó la señora.

Así como el caso de Erlín Novoa Bolaños, existen otros tantos en este municipio, donde los padres de familia deben enfrentar un pulso con las EPS para lograr que se les garantice la atención, de la forma como lo estipula la ley.

Las crisis

Las crisis de las niñas se presentaron a finales del mes de mayo del año 2014, cuando un grupo de estudiantes fueron llevadas al hospital por una presunta intoxicación masiva, pero después de cierto tiempo el número fue aumentando.

Las menores presentaron inicialmente una serie de crisis con cuadros de desmayos, problemas para respirar, fuerte dolor de cabeza y en las articulaciones, pérdida del conocimiento, y en el mes de agosto del mismo año ya había más de 600 estudiantes con la misma sintomatología.

Durante ese tiempo, el Ministerio de Salud y Protección Social desplazó hasta este municipio un grupo de especialistas para que se pusieran al frente de la atención de las menores. Dentro de ese proceso fueron llevadas a Bogotá para que recibieran la atención y se les diagnosticará lo que realmente padecían.

Desde entonces al Hospital de este municipio llegan diariamente jovencitas con la misma sintomatología, la cual los padres de familia atribuyen, al parecer, a la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Sobre este y otros casos, el secretario de Salud municipal, Javier Luna, aseguró “que cada queja que he recibido por mala atención de las EPS o de las IPS se prioriza con la funcionaria encargada para darle solución de manera inmediata”.

Añadió que “para hacer más efectivas estas solicitudes y acompañar de manera permanente a las jóvenes se ha designado un enlace municipal para este año, para que los padres de familia se sientan más tranquilos al contar con una profesional exclusivo para ellas”.

¿Qué se está haciendo?

El secretario de Salud de Bolívar, Luis Padilla, dijo que el proceso con las niñas de El Carmen de Bolívar está avanzando, pues les hacen seguimiento para que reciban la atención que requieren cada vez que son trasladadas con las crisis o en su defecto por las EPS a las que están afiliadas.

Indicó que la exigencia también ha sido con el hospital Nuestra Señora del Carmen, el cual debe contar con un pabellón exclusivo para atenderlas cada vez que lleguen afectadas, y en cuanto a sus compromisos con los padres de familia y las autoridades, Padilla expresó que han cumplido y lo van a seguir haciendo. Señaló que dentro de las instituciones educativas se sigue trabajando para que las niñas no sean estigmatizadas por lo que están presentando, sino que por el contrario sean atendidas con igualdad y puedan realizar sus actividades con normalidad.

El funcionario destacó que ya presentaron ante el Ministerio de Salud y Protección Social proyectos para intervenir los puestos de salud de los corregimientos de Caracolí y Macayepos, por lo que está en manos de ellos y la dotación le corresponde a la Gobernación de Bolívar.

Igualmente van a comprar una Unidad Móvil con las especificaciones correspondientes para que pueda llegar a las veredas y corregimientos y brindar atención médica de calidad.

Por otra parte, ya socializaron con las universidades de Cartagena, Antioquia y Nacional, estudios del Instituto Nacional de Salud (INS), pero a la fecha éstas no han enviado respuestas a los padres de familia de las menores. En cuanto a la situación de Erlín Novoa Bolaños, Padilla dijo que la niña debe seguir recibiendo la atención especializada, y va hacer todo lo que la normatividad les permita para que eso suceda.

El secretario de Salud de Bolívar, Luis Padilla, dijo que el proceso con las niñas de El Carmen de Bolívar está avanzando, pues les hacen seguimiento para que reciban la atención que requieren cada vez que presentan crisis.

La crisis que presentan las menores no aparecieron de la noche a la mañana. Ellas eran personas normales, pero después de la aplicación de la vacuna sus vidas dieron un giro negativo, lo que ha hecho que su estado de salud presente cuadros lamentables”.