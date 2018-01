"Obras del Fondo nos están perjudicando": habitantes de San Estanislao

Desesperados y sin ningún tipo de solución a la vista. “Ya no sabemos cómo hacerle entender al Fondo Adaptación que las obras en vez de beneficiarnos no van es a perjudicar”.

Así describen los pobladores de San Estanislao de Kostka - Arenal -, la problemática que tienen a raíz de la construcción de las obras de mitigación contra inundaciones que el Fondo Adaptación hace en esta población.

Su descontento surge porque las aguas lluvias quedan represadas cerca de donde se construye un jarillón, lo que afecta a algunos barrios cercanos. “Las aguas aquí no tienen por dónde evacuar, hay mucho monte, mosquitos, moscas y ya nos ha tocado matar culebras. El problema, desde que comenzó la obra, ha sido el mismo y el contratista nunca quiere colaborar con la evacuación de las aguas. Padecemos de enfermedades por esa cantidad de plagas”, aseguró Abel Fernández Marmol, morador del barrio San José.

Agregó que las denuncias ya son conocidas por la Personería y por la Alcaldía, entes que también han hecho llamados al Fondo y tampoco han obtenido respuestas satisfactorias. Dicen que la firma Carlos Puche Lizarazo también es responsable porque no cumple con el cronograma. “Ellos no aceptan ningún tipo de sugerencia”, precisaron los arenaleros.

Las quejas son múltiples por lo que los pobladores, especialmente de los barrios vecinos de estas obras, exigen celeridad y “componer lo que han dañado”.

Luis Alberto Camargo, habitante del barrio Bajo Fresco, sostuvo que “ los diseños han sido un problema. Se han hecho socializaciones y foros y se les hacen las mismas sugerencias y quedamos en las mismas. Cuando esto comience a sedimentarse no va a haber forma de cómo limpiar esos box culvert por que están muy pequeños. Además el volumen de aguas lluvias que baja por esta zona es muy grande y eso no va a ser suficiente. Otra cosa es que el material que se está utilizando, quedó demostrado con las lluvias, no es el mejor para el jarillón porque no se ha terminado y ya tiene grietas”, añadió.



“Estamos preocupados”

Otra de las que se mostró muy preocupada con el avance de las obras fue la alcaldesa de San Estanislao de Kostka. Yaneth Vega Caicedo.

“Desde que se iniciaron las obras lo que han habido son dificultades. Retrasos, inundaciones, inconformismo, cesión del contrato de una firma a otra y todo eso lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades. La comunidad, en compañía de los funcionarios de la Alcaldía, hemos hechos algunas sugerencias y no se tienen en cuenta”, dijo.

Indicó que “por ejemplo con el diseño de los box culvert, que no van a ser suficientes, el tipo de material con el que están rellenando no es el mejor; además, están tomando ese material de la zona y están dejando enormes huecos que no sabemos si van a ser rellenados nuevamente. Con sinceridad le digo que desde hace uno 8 meses esta obra no se le ve avance”, senetenció la mandataria.

Ayer, durante el recorrido que hizo El Universal no se observó a personas trabajando. “Eso es otra cosa, los empleados trabajan cuando les da la gana, no se ve movimiento de nada. La verdad no sabemos qué clase de obras es. Mientras en otros poblados se nota el trabajo, con Arenal ha ocurrido todo lo contrario”, precisó Vega Caicedo.

El llamado es para Contraloría y la Procuraduría para que se haga lo respectivo. “La firma contratista no nos atiende tampoco. El medio ambiente está contaminado y cada vez que llueve nos inundamos. Ya no tenemos medio para hablar con el Fondo y nada, no nos escuchan”.

Eleana Narváez Utria, secretaria de Planeación, agregó que la “insistencia es porque la comunidad está muy afectada con las obras. Hicieron una limpieza de canales y el material contaminado lo pusieron en el mismo lugar. Llueve y otra vez cae al mismo lugar generando una mayor contaminación.

Toda la problemática le quedaría a la administración una vez termine la obra, porque el contratista se va y no vuelve más. Ya no podemos y ya son muchos los llamados de atención”.