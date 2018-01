Padres de Vida Tranquila (Pinillos) destruyen aulas en malas condiciones

Los padres de familia del corregimiento Vida Tranquila, en el municipio de Pinillos, en medio de su desesperación decidieron acabar con los dos únicos salones de clases con los que cuenta esta comunidad. Argumentaron que lo hicieron para evitar una tragedia por causa de las malas condiciones en que se encontraba esta construcción.

Lubis Cerpa Niño, una de las madres que habita el corregimiento, explicó que la comunidad optó por terminar de acabar con lo poco que quedaba de esta sede de la Institución Educativa Manuel Francisco Obregón, por el riesgo que representaba para los alumnos recibir clases en esas condiciones.

“Hemos venido pidiendo la construcción de por lo menos unas 5 aulas de clases y todo ha sido puras promesas. Se ha expuesto la situación ante la Alcaldía y no se ve una solución”, explicó la madre de familia.

Agregó que hay un poco más de cien alumnos que deben dar clases entre la mañana y tarde “sin embargo hay cursos que deben dar clases en las calles y debajo de árboles. Cuando llueve toca suspender las actividades”, dijo doña Lubis.

Manuel Darío Cañavera Oliveros, coordinador de la institución, explicó que son muchas las dificultades que viven en esa sede y las otras en los demás corregimientos y en la principal que está en la cabecera municipal.

“Lo sucedido no se justifica, pero los padres ante tantas falsas promesas e incumplimientos se desesperaron porque tienen en riesgo la vida de sus niños. Estamos esperando el nombramiento de docentes en todas las sedes, hace más de cinco años que no recibimos dotación escolar. Hasta la fecha hay matriculados 96 alumnos y se plantea la posibilidad de no recibir más porque si no tenemos docentes para qué matricular”, expresó el directivo.