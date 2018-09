PAE de Magangué se mantiene como referente regional

Luego de que el año pasado el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Magangué obtuviera una buena calificación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), mantener buenos indicadores se convirtió en un objetivo de la administración municipal y, según los resultados de las auditorías realizadas por el MEN a las instituciones educativas, lograron cumplir con la tarea.

En lo que va corrido del año, el Ministerio de Educación ha realizado monitoreos en las instituciones educativas Yatí, sedes Santa Lucía, Santa Fe y Mixta de Yatí; MAO Principal; Liceo Vélez, sede Macondo; y Comunal de Versalles, sede Ezequiel Atencia, como parte del monitoreo y control a la ejecución del programa.

Algunos reportes

Como plan de acción ante quejas de la comunidad escolar de Santa Lucía, que manifestó su inconformidad con el tamaño de la ración, el MEN visitó la institución y constató que la entrega de la alimentación es conforme a lo establecido en la resolución que rige el PAE.

El rector de la IE de Yatí afirmó que “el servicio ha mejorado mucho y todo se está haciendo de acuerdo a los parámetros ordenados por el Ministerio”. En cuanto a las quejas de la comunidad de Santa Lucía añadió que “algunos padres de familia manejan una desinformación total, no miden las raciones, no conocen el programa; ellos creen que a los niños deberían darles pescado con yuca y eso no es así”, apuntó el directivo.

Cifras

Para la estrategia de alimentación escolar la Alcaldía de Magangué reportó 13.451 raciones, distribuidas así: 10.800 complementos en jornada regular y 2.651 almuerzos en jornada única, con una inversión de $4.595.557.760, que permitió contratar 122 días en jornada regular y 160 días en jornada única.