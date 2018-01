Panes en mal estado son un malentendido: ICBF

Unas fotos de panes en mal estado que presuntamente había dejado dañar el operador Fundercar que ejecuta el programa de “0 a Siempre” del ICBF, en el CDI - De Corazón a Corazón, en El Carmen de Bolívar, causaron polémica en redes sociales el jueves en la tarde. Las autoridades manifestaron que se trató de un malentendido.

Damaris Betancour Lescano, representante de Fundercar, señaló que lo que sucedió con los panes se trató de una mala interpretación de la situación, y precisó que nada tienen que ver con el proyecto del ICBF.

Betancour dijo que el 15 de diciembre Fundecar le ofreció una cena navideña a sus empleados y le solicitaron una donación. Una empresa obsequió los panes, pero en vista de que estaban duros decidieron no darlos en la comida. “Dejamos los panes como nos los enviaron para devolverlos en los próximos días, pero la propietaria de la vivienda donde prestaba sus servicios Fundercar los sacó para que se los llevara el servicio de aseo y desconocemos quién los retiró en el andén”, dijo la representante.

La mujer también aclaró que del programa no se gastó dinero para la compra de esos panes y tampoco el ICBF, lo que significa que no hacían parte de lo que le entregaban a las familias beneficiarias.

Lorena Lajud Cohen, propietaria de la vivienda, asegura que ella sí sacó los panes para que se los llevara la empresa de aseo porque la casa tenía mal olor y se la estaba mostrando a unas personas que la iban arrendar. “Saqué la bolsa pero sin intensión de perjudicar a nadie, ademas le aclaré al ICBF lo que había sucedido realmente”, agregó Lajud.

El ICBF aclaró los panes no tienen relación con el programa de “0 a Siempre”. Igualmente, que el pasado 15 de diciembre finalizó la atención brindada por el ICBF a los menores en esa unidad, y que este año no será utilizada debido a la necesidad de contar con un espacio más amplio.

Ademas, que el tipo de alimento que fue registrado en las imágenes no está incluido en el menú que se entregaba a los niños como parte de la atención integral brindada a la primera infancia en el municipio de El Carmen de Bolívar.

“Aunque la comida arrojada a la vía pública, frente a la antigua sede, no está relacionada con el tipo de alimentos que les brindábamos a los niños, resulta indignante el desperdicio de alimentos y la inadecuada disposición final de los mismos cuando ya no son aptos para el consumo humano”, aseguró la institución.