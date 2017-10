Parque principal de San Jacinto: ¿para cuándo estará listo?

Las obras para la restauración y adecuación del parque central del municipio de San Jacinto tienen un atraso de año y medio.

Lo que se inició el 31 de diciembre de 2015 como una de las obras más representativas de esta población de Bolívar se ha visto con serios retrasos desde el mismo día en que se comenzaron las obras.

Emiro Betín Restrepo, miembro de la comunidad, aseguró que lo que está sucediendo con el parque no es conveniente porque las obras que se han ejecutado hasta el momento no son las adecuadas para el clima de San Jacinto.

“Talaron todos los árboles y construyeron unas bancas de cemento y sin ninguna sombra, además, la tarima que está en el centro de la plaza le quita visibilidad a la iglesia. A nosotros como adultos mayores nos quitaron nuestro espacio”, dijo el hombre.

Igualmente, Orlando Romero Vásquez, habitante de esa población, indicó que la incomodidad que existe entre muchos sanjacinteros es por las condiciones en las que se encuentra el parque. “Existen muchas luminarias que no funcionan, partes del parque que no tienen jardín, están con la tierra sola y no hay juegos infantiles para los niños”.

Las dificultades

Según Robert Caro, secretario de Planeación municipal, el contratista de la obra Carlos Alberto Meñeca Pérez y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Arenca), que funge con firma interventora, no han asistido a los dos últimos comités para que explicaran el estado del proyecto.

“Esa obra tiene mucho tiempo y el contratista no colabora para tomar unas acciones inmediatas que permitan la entrega en buenos términos, porque necesitamos medir la cantidad de obras ejecutadas y poder determinar el avance físico de las mismas y evaluar los avances financieros de acuerdo a los desembolsos realizados hasta la fecha”, indicó el funcionario.

En cuanto a los diseños que fueron trazados para la construcción de la concha acústica, Caro precisó que la administración no ha recibido de parte de la interventoría los cambios que realizaron en las obras.

Caro expresó que el contratista también ejecutó unas obras que no fueron contratadas inicialmente, entre las que se encuentra una poza séptica y de las cuales no tienen la documentación donde solicitan el permiso para realizar dichos trabajos.

Sanciones

Por su parte, el alcalde Abraham Kamell Yaspe, espera que se concreten las decisiones con respecto a las sanciones y multas que podría recibir el contratista por el abandono e incumplimiento en la terminación del parque, de acuerdo a lo que reza el artículo 18 de la Ley 80 del 93.

El alcalde señaló que estarán radicando un oficio ante los organismos de control en los próximos días con el objetivo de explicar qué ha hecho la administración para que la obra se termine y el contratista la entregue a satisfacción.

“Lo que falta es un diez por ciento de obras para la terminación del parque, lo que podría realizarse en uno 20 días de acuerdo a la voluntad que tenga el contratista, y realizar algunos ajustes ya que hay varios detalles para corregir que son evidentes sobre todo después que llueve”, dijo Kamell.

Interventor se defiende

Bladimir Meléndez Díaz, residente de la firma interventora Arenca, asegura que hasta la fecha han realizado la mayoría de las obras que estipula el proyecto que se contrató, y que el tiempo en la demora de la entrega son atribuidos a problemas que no resolvió la alcaldía en su momento como el de los vendedores ambulantes y los permisos que debía pedir a Cardique para la tala de los árboles.

Además, como en todo contrato de este tipo de obras, se contemplan “puntos no previstos” que deben ser asumidos por la administración porque estos proyectos de regalías no admiten adiciones presupuestales.

Obras adicionales

Sobre las obras adicionales, el residente de la firma contratista explicó que el proyecto contemplaba unos baños y unos camerinos “pero para que funcionen debía construirse una poza séptica y se hizo; unos bolardos para evitar el tránsito de vehículos; el cerramiento se hizo en varias oportunidades y la vegetación, según el contrato, era palmeras y hubo que cambiarlo. Necesitamos saber cómo nos van a cancelar el excedente en el valor final del techo y los juegos, porque ese proyecto cuesta más de lo que realmente se contrató. La obra nunca se ha paralizado”, aseguró Meléndez.