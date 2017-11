Participación comunitaria, la apuesta las JAC y la Alcaldía de Magangué

Cuando Yanina Morales Reales y Neissy Cárdenas, residentes del sector Mira Valle, en el barrio José Antonio Galán, escucharon que los moradores de varias calles de Magangué estaban pavimentando sus vías gracias a los esfuerzos de la misma comunidad y con recursos de la Alcaldía, no dudaron en pedir ayuda para hacer lo mismo.

En vista de que parte de la calle principal estaba convertida en una poza y otros tramos estaban intransitable, se asesoraron con la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio La Esperanza, y se enteraron que la Alcaldía estaba recuperando la malla vial con un programa de participación comunitaria.

“Nos conformamos como JAC y unimos a la comunidad para hacer unos trabajos y se hicieron varias actividades para recoger recursos. Cuando teníamos algo recogido, fuimos a la Alcaldía y el alcalde Pedro Alí dijo que nos apoyaría. Hoy ya estamos trabajando en andenes, cunetas y bordillos y se nivelará la vía. Nosotros ponemos la mano de obra y ellos los materiales y los ingenieros”, aseguró Neysi Cárdenas, presidenta de la JAC Mira Valle.

Yanina Molina Reales, habitante de este mismo sector, explicó que ya trabajan en un parque lineal “que tendrá juegos para niños, algo nunca antes visto por aquí y un bulevar con arborización. Esperamos el 7 de diciembre inaugurar una primera parte para que la comunidad se apropie de ella”.

Napoleón Gutiérrez, presidente de la JAC de Buenos Aires, explicó que la llegada de la participación comunitaria a su sector ha sido de gran ayuda. “Ya estamos trabajando en la pavimentación de 170 metros lineales de calle. Aquí todos han puesto el alma y ya otras calles del barrio también se quieren sumar”.

En Nueva Venecia urgía pavimentar la vía principal por donde transitan diariamente unos 600 estudiantes que asisten a la escuela del barrio. Luis Alberto Pabuena Gutiérrez, presidente de la JAC, explicó que se están pavimentando 110 metros “con los que se va mejorar el tránsito para los niños. Esto de la participación comunitaria hace que se integre el sector y se preocupen por ayudar a sacar el barrio adelante”, dijo el líder.

En el barrio San Pablo, su líder Pedro Antonio Ardila, sostuvo que la comunidad se ha sumado porque no quiere ver sus calles en mal estado y además porque las aguas estancadas están produciendo enfermedades. “Son obras pequeñas, que van a generar un gran impacto. Además la comunidad las está valorando como de be ser y esos contratistas no se llevan los grandes recursos”.

La iniciativa

El alcalde de Magangué, Pedro Alí Alí, explicó que encontró al municipio en ley de reestructuración (550) y gran parte de los recursos pignorados, por lo que prácticamente no había dinero. Añadió que como en esta ciudad eran pocos los recursos que entraban por concepto de cobro de impuestos (predial e industria y comercio), la Secretaría de Hacienda se dio a esa tarea y con algunos excedentes se comenzó a trabajar la participación comunitaria.

“Hemos invertido casi 800 millones de pesos para que se ejecuten las obras. Recuerdo que esto se hizo hace casi cuarenta años atrás cuando Farid Arana Delgadillo era alcalde de Magangué, después no se volvió a hacer. La misma comunidad hace pasteles, bingos, sancochos para poner sus recursos”, sostuvo.

Explicó que aplica una fórmula que es medir el largo de la calle por el ancho, con el grueso del pavimento. “Eso nos da unos metros cúbicos y lo multiplicamos por siete bolsas de cemento que se lleva un metro cubico y da un número determinado de bolsas. Por cada cien bolsas de cemento, la administración le da un millón de pesos más a la JAC. Si doy 700 bolsas de cemento le doy siete millones de pesos. En una obra normal del Estado el metro cuadrado está al rededor de los 185 mil pesos, quiere decir que en una calle de mil metros cuadrados se invertirían 185 millones de pesos. Nosotros en una calle igual invertimos 10 veces menos. 18 millones, 19 o 20 en otras”.

Para el mandatario así rinden los recursos para la comunidad y le estamos cumpliendo al acuerdo de reestructuración por Ley 550.

Con esta iniciativa se aspiran a pavimentar 40 calles en los próximos meses.