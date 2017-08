Piden celeridad en obras de pavimentación de Turbaco

La firma AGM Desarrollos SAS inició la pavimentación de 29,2 kilómetros de pavimento en distintos barrios de Turbaco. Si bien algunos vecinos ya gozan del beneficio de haber cambiado el entorno de sus sectores, en otros hay molestias porque las calles quedaron a medias hace más de un mes.

En el barrio Fátima y El Valle, la comunidad manifestó su inconformidad porque las calles fueron intervenidas con maquinaria, pero tras varias semanas no se ha visto avance.

Ana Cárdenas, residente en la segunda calle del barrio Fátima, explicó que le cuesta salir de su vivienda porque debe hacer maniobras para poder llegar hasta la tienda que tiene más cerca. “Otra cosa que me preocupa es que hay dos niños en mi casa, uno de 8 meses y otro de 2 años, y están todos picados de los mosquitos”, aseguró la mujer.

Yamile Álvarez Guerrero, también residente del sector, indicó que además de tener que soportar el estancamiento de la aguas lluvias, “se le suma que una vecina construyó varios apartamentos y las aguas servidas de estos van a parar a la calle, y estas se empozan en la que van a pavimentar”.

La comunidad expresó que esas aguas estancadas se filtran a la tubería del acueducto, lo que provoca que el agua salga contaminada a través de los grifos en sus casas.

Nelson Puello Tous, presidente de la Junta de Acción Comunal, explicó que la demora en las obras de pavimentación se debería a que Acualco, empresa que opera el acueducto en el municipio, debía reemplazar antes la tubería antigua por una nueva y ese proceso ha sido muy demorado. “Estamos esperando que la empresa haga lo que le corresponde. También hemos hablado con la comunidad para que no arrojen aguas a la calle, pero hay algunos que no acatan las recomendaciones. Fuimos a la Policía y nos dijeron que eso no está dentro del nuevo Código. La comunidad exige que se agilicen las obras”, expresó el líder comunitario.

Katherine Barrios, otra vecina, también denunció que otra problemática generada por el mal estado de las calles es que el vehículo de recolección de basuras no quiere ingresar “y nos toca caminar largos trayectos con las bolsas de los desechos hasta el barrio vecino”.

Los administradores de la tienda, justo donde hay aguas estancadas, se quejan porque las ventas han disminuido, ya que los clientes no quieren llegar tras los fétidos olores permanentes.

Compromisos

Raibert López Gómez, secretario de Obras de Turbaco, explicó que ayer se hicieron unos compromisos con la empresa Acualco, encargada de cambiar las acometidas y la red principal, pues se habían presentando algunos inconvenientes, que ya fueron superados.

“Ya se comenzó a trabajar y le pedimos a Acualco que una vez hagan los cambios en cada calle, nos la entreguen para ir adelantando con la obra de pavimentación. Quedamos en que en un mes ya todos esos trabajos debe estar listos”, indicó.

Aprovechó para hacer un llamado y pedirle a la comunidad que mientras se estén realizando las obras no arrojen aguas servidas a las calles.

Responde Acualco

Carlos Mario Uribe, gerente de Acualco, explicó que cuando se comienzan a descapotar las calles para obras de acometidas, se deben examinar cuáles son las necesidades para mejorar el servicio. “Una vez se abren las calles tenemos que mirar los rangos de las tuberías y así comenzar a hacer los pedidos, y comprar todos los materiales que se necesitan. Ya comenzamos a trabajar y el 1 de septiembre ya la calle de la Costilla de Adán, en El Valle, la entregaremos. El 23 de ese mismo mes se entrega la calle en Fátima”, dijo.