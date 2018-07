Piden revocatoria de licencia del relleno sanitario ‘Sin Pensar’, en El Carmen

Esperanzados se sienten las más de 100 familias de las veredas y corregimientos de la zona baja de El Carmen de Bolívar luego de que a través de una solicitud de revocatoria directa a Cardique, la Procuraduría Ambiental y Agraria pidió anular la licencia ambiental otorgada en octubre de 2016 a la empresa Serviaseo S.A.E.S.P. para la construcción del relleno sanitario ‘Sin Pensar’, entre los municipios de El Carmen de Bolívar y Zambrano.

Lea aquí: Quejas por los daños que dejaría el relleno sanitario "Sin Pensar"

La decisión fue tomada luego de que Rafael Gallo, alcalde de El Carmen de Bolívar, respondiera a través de una acción de tutela la solicitud presentada por la Organización para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos (ODDC) y de la misma Procuraduría Ambiental, en donde ratifica que según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de El Carmen, el lugar en el que se está construyendo el relleno no es zona de reserva para infraestructura de servicios públicos, entre esos rellenos sanitarios.

“Se certifica que la zona donde se está construyendo el relleno sanitario Sin Pensar se encuentra ubicada fuera de la zona de reserva de infraestructura de servicios públicos, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y sus planos incorporados”, reposa en la certificación expedida el 6 de junio por el alcalde de El Carmen.

Puede ampliar más aquí: Solicitan suspender obras del relleno sanitario "Sin Pensar", en El Carmen

No es la primera acción

Desde finales de 2017, cuando se inició la construcción del relleno sanitario, los habitantes de la zona han manifestado su inconformidad y preocupación debido a las repercusiones ambientales y sanitarias que ocasionaría el lugar, por tal razón la ODDC solicitó en febrero de 2018 la primera revocatoria a la Resolución 1452 de octubre de 2016 en donde Cardique otorga la licencia ambiental a Serviaseo, sin embargo, la corporación autónoma regional negó dicha solicitud basada en la certificación expedida por el actual secretario de Planeación de El Carmen, Richard Gianni, en donde certifica que la zona cumple con los requisitos para ser usada como relleno sanitario, a pesar de que Gallo Paredes expresó que dicha certificación fue equivocada, como también lo fue la que dio el secretario de la administración pasada, pues el exalcalde Francisco Vega Arrauth le había manifestado a Cardique que ese predio no estaba apto para un relleno.

En ese mismo mes, la Procuraduría Ambiental pidió la suspensión de las obras que se adelantaban para la construcción del relleno sanitario ‘Sin Pensar’, pero esta tampoco tuvo validez por tanto las obras continuaron su curso.

Ahora, teniendo en cuenta esta nueva prueba en la que el alcalde explica de manera contundente las especificaciones del terreno según el PBOT, queda desvirtuada la certificación de la Secretaría de Planeación.

Por tal razón, con la solicitud de revocatoria interpuesta tanto por la Procuraduría Ambiental como por la ODDC, la comunidad y los accionantes esperan que sea suficiente para que se dé la revocatoria definitiva de la licencia.

“La organización espera que Cardique tenga en cuenta esta certificación expedida por el alcalde municipal, como primera autoridad del municipio, para que se revoque la resolución por la cual se le dio la licencia para el relleno sanitario ‘Sin Pensar’ y así se respete el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y se evite una revictimización de las personas alrededor de esta obra”, aseguró Blanca Sabagh, presidente de la ODDC.

¿Irregularidad en el predio?

Además de la certificación, según el estudio hecho por la Procuraduría Ambiental al certificado de tradición del predio en el que Serviaseo pretende construir y operar el relleno sanitario, encontró que en 2008 el Comité Departamental para la Atención Integral a la población desplazada de Bolívar declaró esa zona como ‘de inminencia de riesgos de nuevos fenómenos de desplazamiento’, es decir, tiene una medida cautelar.

Por tanto la autorización para el levantamiento de dicha prohibición debía ser concedida por el comité departamental para la atención integral a la población desplazada de Bolívar. Sin embargo, al revisar el certificado de tradición, no aparece inscrito dicho levantamiento, es decir, que no era posible la inscripción de la compraventa a favor de Serviaseo, y por ello el Ministerio Público argumenta que la licencia que otorgó Cardique no está conforme con el interés público o social. Un motivo más para pedir la revocatoria.

Responderá esta semana

Este medio consultó a Cardique y este efectivamente confirmó que tiene en su poder ambas solicitudes de revocatoria directa a la Resolución 1452 del 5 de octubre de 2016 donde Serviaseo recibe la licencia ambiental, sin embargo, reconocieron que apenas están analizando los documentos, pero que esta semana darán una respuesta.

Lea aquí: Cardique revisará construcción de relleno sanitario "Sin Pensar"