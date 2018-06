Piden terminar obras peatonales en Santa Rosa de Lima

Por: Roland Padilla

Los santarroseros, en el norte de Bolívar, tendrán que esperar otro proyecto para tener todos los senderos peatonales de la vía principal de su municipio. Aunque hace diez años pidieron a la alcaldía municipal que se construyera el sendero peatonal en la vía principal y dos puentes peatonales, uno frente al Hospital Local y otro frente al colegio público del municipio, interponiendo incluso una acción de tutela, la alcaldía de Santa Rosa de Lima informó que los senderos no están en el proyecto tutelado y que por eso no hay presupuesto ni planes de construcción.

Las obras peatonales en el municipio se iniciaron en la administración anterior, con la construcción de los dos puentes, pero quedaron faltando los pasamanos y unas rejillas de protección, cuya falta ha provocado accidentes con personas lesionadas levemente.

“La administración pasada adelantó una parte del sendero peatonal, pero aún estamos solicitando que se complete la obra, porque en esta vía transitan vehículos pesados que ponen en riesgo la vida de muchas personas, en su mayoría niños” dijo Rafael Gómez, residente del sector.

Además de lo contemplado en el proyecto, la alcaldía ejecutó la construcción de senderos peatonales en un lado de la vía, lo que los habitantes consideran insuficiente, pues los que transitan por el otro lado siguen con los mismos riesgos, al tener que caminar en medio de la carretera.

Por ello, hace unos años instauraron una acción pidiendo la tutela del derecho colectivo al acceso a una infraestructura, cuyo fallo salió a favor de la comunidad y ordenaron al alcalde cumplir con lo solicitado. Sin embargo, han pasado ya dos incidentes de desacato y los habitantes siguen sin ver las obras.

“Se están haciendo las obras”

El alcalde de Santa Rosa, José Luis Altamar, aseguró que en el contrato que hizo la administración para la ejecución de las obras no estaban contemplados los senderos peatonales, por lo que no se hicieron. Altamar comentó que estas obras vienen desde hace diez años y que ellos no eran responsables del diseño de la obra. Sobre el resto de la construcción, explicó que el contratista ya instaló las rejillas de protección y que están pendientes los pasamanos de los puentes.