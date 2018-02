Polémica por lotes frente a CDI en Mahates

Tres familias que dicen ser las dueñas de una extensión de terreno frente a un CDI del Bienestar Familiar, en el barrio Centella de Mahates, decidieron cercarlo bajo el argumento de que tienen documentos que las acreditan como propietarias. Manifestaron que tomaron esa decisión porque la Alcaldía de dicho municipio tiene esa zona como bien público.

“Nosotros compramos ese terreno a un grupo que se llamaba Las Conquistadoras, que trabajan con las mujeres de aquí, eso fue en el 2005. Había un proyecto de vivienda para la época que se denominaba Villa Bertulia, dándole la oportunidad de construir vivienda a quienes tuvieran lotes. Nosotros salimos favorecidos, pero como no teníamos lotes compramos estos aquí. Fueron lotes que un señor le cedió al grupo y luego nos los vendieron. De eso tenemos documentos”, dijo la señora Dubis Orozco.

Por su parte, otra de las mujeres que dice ser dueña del predio, Maritza Pulido, precisó que son tres terrenos de 10 metros de frente por 15 de fondo y que “no tengo recursos para construir, pero si un hijo o un nieto quiere hacerlo no va a poder porque la Alcaldía los reclama como suyos”.

Precisaron que hay un tercer dueño que también tiene la misma problemática. “Nosotros no hemos construido porque no tenemos recursos, pero si el señor alcalde quiere, se pueden negociar”, concluyeron.

“Son de la Alcaldía”

Víctor Guerra, alcalde de Mahates, aseguró que la Alcaldía es dueña de esos terrenos, donde se construyó el CDI, donde está un campo de fútbol y otra porción más de tierra.

“Fueron predios que un particular le vendió a otro y ese otro le vendió a ellos. No tienen escritura ni documento parecido a este que los acredite como dueños.

Vendieron un terreno público, que era de la administración municipal, ahora estos compradores están reclamando, que quién les responde. Nosotros no podemos responderles porque son de la Alcaldía”, indicó el alcalde.

Agregó que en este caso se consideraría el delito de estafa, pues les vendieron un terreno que ya tenía dueño y que es la Alcaldía municipal.

Mientras se soluciona esta problemática, los 268 niños que asisten a diario a este CDI, junto a sus padres, deben caminar un poco más para poder llegar al sitio.

Quienes dicen ser dueños de los lotes, argumentan que estarían dispuestos a venderle a la Alcaldía si así lo consideran.