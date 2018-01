Polémica por regreso de rector a Coyongal (Magangué)

Estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa de Coyongal, corregimiento de Magangué, mantendrán cerradas las puertas de este colegio hasta que no haya compromisos reales de hacerles inversiones para mejorar su infraestructura y se cambie al actual rector, quien está en calidad de encargado.

Denuncian que su mayor inconformismo es el nombramiento de Manuel Madera Viloria como rector encargado de la institución educativa. Según cuentan, no saben en qué se invierten los recursos que llegan para el colegio y Madera nunca ha convocado a Consejo Directivo ni tiene en cuenta a los padres de familia.

La comunidad sostuvo que la infraestructura está en mal estado, no se le hacen inversiones significativas ni a la sede principal en Coyongal ni a las de los otros 11 corregimientos. No hay laboratorios, ni biblioteca, no hay salón de informática y mucho menos internet.

“Somos una institución que trabaja con las uñas, pero afortunadamente contamos con unos docentes que aman su trabajo. Lo malo es que no se ve ninguna inversión y como estudiantes se nos ha vulnerado el derecho a la educación. El señor Madera ha incumplido la Ley 715 y el Decreto 4791 del 2008, donde se establece la organización del Consejo Directivo y la ejecución de los Fondos del Servicio Educativo (Fose)”, explicó la personera estudiantil Indira Martínez.

Aljadi Rodríguez, en representación de los padres, indicó que “al rector se le había apartado del cargo y regresó. El colegio está cerrado y queremos a otro directivo. Los alumnos regresan el 29 de enero a clases y los de la sede primaria no tienen baños. No sabemos qué hace este rector con los recursos y tampoco entrega cuentas”, indicó.

Polémica decisión

El alcalde de Magangué, Pedro Alí Alí, explicó que tras las continuas quejas de la comunidad decidió apartar de ese cargo al rector Madera para iniciar una investigación.

Sin embargo, cuando regresó de un periodo de vacaciones se encontró con que la orden que impartió no fue acatada. El mandatario explicó que Javier Payares, quien durante su ausencia fungió como alcalde encargado y quien es el secretario de Salud, fue el responsable de esta situación que ha generado tantos disgustos en la comunidad.

“Decidimos quitar al rector del encargo y ponerlo en su puesto original, que es de coordinador en una de las instituciones del casco urbano. Salí unos días de descanso y ahora que regreso encontré que el alcalde encargado reintegró a la rectoría del colegio de Coyongal a Manuel Madera”, aseguró el mandatario.

Explicó Alí Alí que encontró unos “conceptos extraños” firmados por jurídicos que no están contratados “y eso es algo que vamos a investigar a través de la oficina de control interno y autoridades competentes se encargarán de ello”.

El alcalde de Magangué añadió que quienes emitieron el concepto para el reintegro del rector deberán dar una explicación al respecto, entre ellos el también secretario de Educación Óscar Menco. Se espera que para el día 29 de enero, para cuando se inicien las clases, ya esta problemática esté solucionada.