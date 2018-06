Por vías dañadas se pierden 4 millones de aguacates en El Carmen

En lo que va de este año, los campesinos de corregimientos y veredas como Mamón de María, Santo Domingo de Mesa, Floralito, Floral, Hondible, Saltones de Mesa, Camaroncito y Loma Central en la alta montaña de El Carmen de Bolívar, han perdido 4 millones de aguacates, por el mal estado de las vías terciarias. Una pérdida que equivale a 800 millones de pesos.

Explican los campesinos, que los carros que suben a la montaña solo pueden hacer un viaje por día y solo hasta ciertos puntos, adonde los campesinos deben llevar los productos, porque si llueve es imposible su ingreso a algunos corregimientos, que están completamente incomunicados porque no se puede transitar.

“Nosotros hemos puesto en conocimiento de todas las autoridades nuestra problemática, lo último fue un escrito que radicamos en la Alcaldía, ya que estamos perdiendo nuestras cosechas”, señaló Jorge Pérez, líder comunitario.

Otras pérdidas

Senén Arias Aragón, representante de los campesinos en Montes de María, asegura que desde el año 2010 luego del invierno que provocó el Fenómeno de la Niña, los problemas en las carreteras se han agudizado, provocando pérdidas anuales irrecuperables.

Los productos agrícolas que no se pueden sacar para su comercialización en los mercados locales, regionales y nacionales son un daño muy grave para el sector, ya que los campesinos invierten pero no recuperan esa inversión, porque no pueden vender las cosechas completas.

“Es tan grande el deterioro que tiene la malla vial de la zona rural, que hoy es imposible transitar por ellas siquiera en burros o caballos, por eso reclamamos una inversión inmediata por parte de las autoridades”, señaló Ana Navarro Martínez, campesina de Mamón de María.

Arias indicó que solo el año pasado se perdieron 11 mil toneladas de productos como aguacate, ñame diamante y espino entre los meses de mayo, junio, octubre y noviembre, por la superproducción, por las lluvias y el deterioro de las vías.

Arias aseguró que en el Fondo Nacional de Calamidades hay recursos que pueden ser gestionados por los mandatarios a través de los Comités de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres, dado que se trata de una emergencia de movilidad vial que debe ser atendida de inmediato.