Preocupación por ola de robos en Marialabaja

La Policía Nacional y la Alcaldía de Marialabaja deben adelantar acciones contundentes para evitar que la ola de robos y de atracos siga perturbando la tranquilidad de los que habitan en esta población.

Así lo expresaron moradores de este municipio, quienes aprovecharon la presencia de El Universal para denunciar el aumento en los actos delincuenciales, especialmente los robos a comerciantes y raponazos.

El pasado martes en la madrugada, los amigos de lo ajeno habrían ingresado a la carnicería Pajonal, que queda en la calle Central de Marialabaja. Con mucha astucia ladrones rompieron una de las paredes de la parte de atrás del local comercial y se llevaron la caja registradora y otros elementos.

“Llegué a trabajar a eso de las 4 de la mañana y encontré un hueco hecho en la pared del baño y por ahí se metieron. Se llevaron la caja registradora en la que había dejado como 200 mil pesos; unos pesos y 30 kilos de carne que nos habían quedado. No se llevaron el molino quizá porque estaba muy pesado. Hasta cargaron con un pequeño radio que me habían prestado”, aseguró Cesar Camacho, administrador del negocio.

Agregó que de inmediato llamó a la Policía, que llegó al lugar “y los agentes solo tomaron fotos y no dijeron más nada”, precisó.

El domingo anterior, una sucursal de Servientrega fue víctima nuevamente de los ladrones, en la misma calle Central, pero al parecer no encontraron nada de interés. “Quitaron parte del techo, pero no se llevaron nada. En mi caso estoy cansado de que me estén robando y las autoridades no hagan nada. En una oportunidad atracaron el punto y se llevaron unos 12 millones de pesos; volvieron a atracarnos y se robaron $4 millones. Me mudé de local y resulta que me partieron una reja y se metieron, otro día partieron una pared, pero como al lado de estaba otra pared, dejaron allí las herramientas. El robo del domingo fue el más reciente, me la tienen velada”, relató José Ángel Cerpa, encargado de esta oficina.

Otros pobladores aseguraron que no solo los comerciantes se están afectando con los hurtos. “También se han presentado raponazos hasta en plena luz del día. Hace unos días le quitaron el celular a una señora llegando a su casa”, añadió un habitante.

Otra preocupación

Se informó de parte de la comunidad sobre un panfleto en el que un supuesto grupo armado asegura que comenzará a hacer una “limpieza social”, en donde acabarán con la vida de algunos “podridos”.

“Nos preocupa porque en el pasquín dice que acabarán con la vida de los ladrones que vienen a dañar el pueblo, pero dice que los perdonen porque es posible que caigan vidas inocentes. La situación en Marialabaja es delicada”, indicó un morador.

Este medio intentó comunicarse con el alcalde Carlos Coronel y con el secretario de Gobierno, José Miguel Padilla, para saber qué acciones se van a tomar frente a esta ola de inseguridad, pero no respondieron las llamadas.

Van 15 capturas

El comandante de la Policía de Bolívar, coronel Víctor Hugo Gómez Arias, precisó que la comunidad debe denunciar los delitos con el fin de poder individualizar a los responsables y capturarlos.

Agregó que en Marialabaja se han capturado a 15 personas por diferentes delitos. Se destaca la detención de alias “Piolín” quien tenía una medida de aseguramiento por el delito de porte ilegal de arma de fuego y a quien se le atribuían distintos hechos de hurtos en la cabecera municipal.

