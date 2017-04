Preocupan obras del Fondo Adaptación en San Estanislao de Kostka

Los malos olores, mosquitos a cualquier hora del día, bichos de toda clase, el agua estancada, entre otra clase de molestias viene sufriendo Antonia Castillo González, residente del barrio San José en San Estanislao de Kostka – Arenal. Asegura la mujer que los trabajos que hace el Fondo Adaptación para evitar que el pueblo se vuelva inundar, lo que le ha traído son perjuicios.

“No puede medio caer una lluvia porque todo el agua se me queda en el patio. El domingo llovió durísimo y no faltó mucho para que el agua ingresara a mi casa. Con los trabajos del terraplén lo que hicieron fue taponar las salidas de aguas lluvias y desaparecieron las alcantarillas. Ahora el agua se queda retenida ahí y eso está trayendo enfermedades por este sector”, dijo Antonia.

A la denuncia de esta habitante se sumó Miguel Antonio Yances González, vecino del sector, quien sostuvo que “si hay otro par de aguaceros como el del pasado domingo aquí todos nos vamos a inundar con las lluvias, ya no por el Canal del Dique, y con una sola motobomba no será suficiente. Tuvimos que quejarnos en la Alcaldía, y si la señora alcaldesa no viene hasta acá, ellos no se ponen a trabajar en eso, porque muchas veces le pedimos colaboración y siempre dicen que no tienen combustible”, se quejó Yances González.

Además, añadió que tiene 68 años de estar viviendo en esa zona y siempre ha visto que los diques se construyen con material firme y a estos se les está echando arena.

“Mire cómo está eso que hicieron, a ese material le cayó ese aguacero y ya todo el jarillón está agrietado. Ahora quizá vamos a estar peor porque vamos a tener que acostumbrarnos a vivir mudándonos dos veces al año para poder salvar nuestras vidas. Esa obra está mala, porque el agua lluvia no tiene para donde correr”, precisó.

El Fondo Adaptación realiza sobre el Canal del Dique varias obras de reforzamiento y construcción de jarillones para evitar que poblaciones ribereñas se vuelvan a inundar. Sin embargo, la comunidad de Arenal señala que se construyen, pero no se ha tenido en cuenta la forma como el agua lluvia va a ser evacuada hacia el río, por lo que se están quedando estancadas en los barrios vecinos de las obras.

Responde la alcaldesa

Ante los cuestionamientos de la comunidad, Yaneth Vega Caicedo, alcaldesa de San Estanislao, argumentó que la preocupación es la misma que tienen ellos como administración municipal, pues una vez conocida las inquietudes de los vecinos se iniciaron las gestiones pertinentes ante el Fondo Adaptación.

“Vamos a solicitar una reunión con ellos, y ojalá esté el mismo gerente Iván Mustafá, porque queremos exponerle varias inquietudes para que nos digan por qué se han retrasado tanto; al parecer le deben dos meses de salario a los trabajadores y además hay días que trabajan y hay días que no porque siempre la excusa es que les falta combustible”, explicó la mandataria.

Indicó que “hoy (ayer) cuando llegamos había una cantidad de agua estancada y fue cuando decidieron instalar una motobomba”.

Otras de las inquietudes de la mandataria local es que según la firma contratista no existe dentro del proyecto un plan para evacuar aguas lluvias, pues el pueblo prácticamente quedará metido como en una especie de hueco. “Hay zonas en donde debían ir los box culvert y parece que ya no van. Las obras no tienen nada que ver con las aguas lluvias ni buscan evitar que se afecte la comunidad. Nos evitarán inundaciones del Dique, pero de los aguaceros parece que no”, puntualizó.