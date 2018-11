Proveedores protestaron por falta de pago

Con pancartas y un plantón, proveedores de servicios en la construcción del Distrito de Policía de Turbaco, se tomaron la obra para exigir el pago de sus honorarios que suman 6 meses de retraso.

Según algunos afectados, Arquitectura Total, empresa contratada por el consorcio P+A (encargada del proyecto) para el suministro de maquinaria y mano de obra, sería la que adquirió los servicios de dichos proveedores y estaría incumpliendo con los pagos.

“Hace casi 7 meses, contactamos con Arquitectura Total y no obtenemos respuestas favorables, cuando solicitaron nuestros servicios querían los mejores equipos y creímos en su buena fe, les entregamos el suministro pero no han pagado, se hicieron protestas y demandas, entre otras, pero nada”, explicó Martha Sáenz, representante de la microempresa de equipos de construcción Espagen Equipos La Heroica, una de las reclamantes.

Sáenz agregó que ante la falta de pago despidieron a varios de sus empleados, ocasionando perjuicios tanto a la empresa como a sus colaboradores a quienes aún les deben unos 5 meses de salario. Su mayor preocupación es que la obra, que lleva un 90 % de avance, sea terminada y nadie les responda por el dinero, pues pese a que se iniciaron procesos legales tampoco han tenido efecto. Los proveedores solicitarían apoyo de la Alcaldía municipal como intermediaria.

“Nuestra preocupación aumentó porque ya la obra terminará, incluso trabajaron hasta los días festivos. Creemos que trabajan a todo ritmo para acabar rápido e irse y de ser así, terminaríamos en la quiebra y, peor aún, con la deuda. Somos cerca de 6 proveedores y si es necesario solicitaremos a la Alcaldía solucionar esto porque nunca contestan el teléfono”, sentenció Sáenz.

Por su parte Arsenio José Morales, representante de Potencia Agroindustrial, otro de los proveedores afectados y al que le estarían debiendo alrededor de $60 millones, manifestó que “el director de la obra Orlado Urbina fue quien solicitó la maquinaria e hizo el negocio verbal, pero luego me dijo que el hermano pagaría porque la empresa de su hermano -Arquitectura Total-, estaba subcontratada y era la que se entendería con los proveedores, pero esa empresa ahora está en liquidación. Nos han tenido mucho tiempo en los ires y venires, todo el negocio lo hicimos de palabra, nos engañaron a los tres proveedores y no hicimos contratos, ni facturación sino cuentas de cobro. De hecho soy el único con un acuerdo y un compromiso que no se ha cumplido”, puntualizó Morales.