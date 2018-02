Proyecto de energía causa preocupación en veredas de El Carmen

Cuando la Gobernación de Bolívar anunció la electrificación de la vereda Santa Elena en El Carmen de Bolívar, sus habitantes celebraron la inversión por la llegada de la energía. Ahora, meses después, denuncian cambios en los trazados iniciales que contemplaba el proyecto para beneficiar a esta y otras comunidades.

Algunos campesinos aseguran que de seguir con esos cambios varias parcelas quedarían sin el servicio de energía eléctrica porque iniciaron la instalación de la postería desde un punto distinto al establecido inicialmente.

Alejandro Reyes, habitante de la vereda, señaló que la instalación de postes debió comenzar desde la Transversal Montes de María y no desde el sector Sucre, porque las primeras seis parcelas quedarán sin el servicio. “El problema que tenemos es que el contratista comenzó las obras al revés; él tenía que iniciar desde la primera parcela que limita con la vereda El Bledo y los trabajos los están realizando en la parte central de Santa Elena, vulnerando con ello los derechos de todos los campesinos”, dijo Reyes.

Explicó que están haciendo un desvío de las redes por un predio denominado “No hay como Dios”, que no pertenece a Santa Elena sino a El Bledo, por lo que temen que no se lleve a feliz término la inversión como fue aprobada inicialmente.

“Si así está la vereda Santa Elena, no me quiero imaginar lo que está sucediendo con los otros predios donde se desarrolla el mismo proyecto”, añadió Reyes.

Indicó que la vereda tiene 993 hectáreas, que están divididas en 53 parcelas.

El proyecto es la construcción de infraestructura eléctrica en las veredas: Carvajal, Danubio, El Bálsamo, Emperatriz, Masinguí, Pintamonal, Naranjal, San Alejo, Villa Amalia, Hato Nuevo y Santa Elena, por $6.793 millones, con una duración de seis meses, a través del consorcio Eléctrico de Bolívar 2017.

No hay retrasos

El secretario (e) de Minas de Bolívar, Jorge Valle, explicó que las obras no tienen ni retrasos ni han sufrido cambios, pues el contratista no necesariamente debe iniciar los trabajos en el punto de conexión propuesto, situación que no representa incumplimiento con el objeto contractual del proyecto.

En cuanto a los trazos indicó que no se han cambiado los planos de ejecución, y mucho menos las cantidades y especificaciones del mismo. Añadió que no se ha realizado socialización de cambios en el proyecto porque hasta la fecha no se ha realizado ninguno.

Sobre la situación de algunos hogares que al parecer no están incluidos en el proyecto, agregó que "lo que sucede es que algunas familias se han establecido recientemente en los alrededores de las zonas objeto del contrato y por ende no hacen parte del censo realizado para la ejecución de intervención", agregó el secretario de Minas y Energía.